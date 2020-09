The Virus Project: kündigen EP an

The Virus Project, eine bandübergreifende Heavy Metal Combo, haben die konzertlose Zeit während der Corona-Pandemie genutzt und werden in diesem Jahr noch eine Vier-Track EP über Roll The Bones Records herausbringen.

Die Idee entstand, als Gregor Vogt (Gitarrist bei Greydon Fields) Frank Stellmacher (Bassist bei Ghosther) anschrieb, ob er (Frank Stellmacher) Lust hätte, bei einem reinen Studioprojekt mitzumachen. Beide Musiker sind Mitglieder der Facebook-Gruppe Heavy Metal Fans (bekannt durch ihre Aktion mit den Indern von Against Evil) und kennen sich. Als Nächstes kam Drummer Markus Siegemund (Tombstone) dazu. Aus ursprünglich zwei geplanten Songs wurden recht schnell vier Songs, da die ersten zwei Songs innerhalb von einer Woche eingespielt wurden. Schnell waren die vier Songs instrumental fertig. Was fehlte, war noch ein passender Sänger. Von nun an war man auf der Suche nach einem passen Sänger. Kandidat Nummer eins war Björn Gooßes (The Very End, Harkon), der glücklicherweise Zeit und Lust hatte. Dann entstand die Idee, noch einen zweiten Sänger dazu zu holen. Nach Absage eines in der Szene bekannten Sängers aus zeitlichen Gründen, kam man schnell auf Olaf Reimann (Ra’s Dawn), der mit Ra’s Dawn schon auf Gregor Vogts Label Roll The Bones Records Alben veröffentlicht hatte und stimmlich perfekt zu den Songs passte. Die beiden Sänger nehmen zur Zeit ihre Parts auf.

The Virus Project ist als Charity Projekt zur Unterstützung der Essener Rock und Metal Clubs angelegt. Der Gewinn aus den Verkäufen geht an die Szene Clubs!!! Die Veröffentlichung der EP wird noch in diesem Jahr erfolgen.

Wer also handgemachten Heavy Metal hören und dazu noch etwas Gutes für die lokale Essener Szene tun möchte, der greift bei dieser Veröffentlichung ungehemmt zu!

The Virus Project sind:

Gesang – Björn Gooßes (The Very End, Harkon)

Gesang – Olaf Reimann (Ra’s Dawn)

Bass – Frank Stellmacher (Ghosther)

Schlagzeug – Markus Siegemund (Tombstone)

Gitarre – Gregor Vogt (Greydon Fields)