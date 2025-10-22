H-Blockx: kündigen ihr neues Album „Fillin_The_Blank“ an

Nach den zwei neuen Singles Straight_Outta_Nowhere und Lights_Out, die ihre Fans restlos begeisterten, lassen die H-Blockx endlich die Katze aus dem Sack:

Knapp 14 Jahre nach ihrer letzten LP erscheint am 06.03.2026 ihr achtes Studioalbum Fillin_The_Blank. Es ist sofort ist ab sofort vorbestellbar, auf große Tour mit neuem Material geht ab diese Woche auf Tour – Viele der Shows sind bereits ausverkauft!

Die neue Platte der Münsteraner erscheint über Solitary Man-Records, das von den Donots geführt wird: Beide Bands verbindet eine lange Historie, und Donots-Sänger geht so weit, Fillin_The_Blank das „zweite Album der Band“ zu nennen: „Denn so unbeschwert, leicht, direkt, hittig und ja, cool, war das Quartett ehrlich seit Jahrzehnten nicht.“

Das sieht auch Sänger Henning Wehland so: „Ingo hat uns mit diesem Satz einen Gefallen getan: Unser Debüt war sehr bedeutend und hat in der Szene einiges bewegt – im Positiven wie im Negativen. Wir haben 30 Jahre gebraucht, um alle anderen Wege auszuprobieren, und jetzt verstanden, dass das unsere DNA ist. Es fühlt sich so an, als wären wir jetzt wieder dort angekommen, wo wir hingehören.“

Es scheint, als würden das auch ihre Fans so sehen: Auf ihrer bereits diese Woche startenden Tour, die die Band in ein paar der größten Konzerthallen des Landes führt, gibt es bereits zahlreiche ausverkaufte Stopps. Auch wurde die Band für Rock Am Ring / Rock Im Park 2026 bestätigt.

H-Blockx – Fillin_The_Blank Tour 2025

24.10. Chemnitz, AJZ Talschock

25.10. Erlangen, E-Werk (ausverkauft)

26.10. Saarbrücken, Garage

28.10. CH – Zürich, Komplex

29.10. Ulm, Roxy (ausverkauft)

31.10. Offenbach, Stadthalle

01.11. Bremen, Pier2

02.11. Köln, Palladium

04.11. Hamburg, Docks (ausverkauft)

05.11. Rostock, MAU Club

07.11. Berlin, Columbiahalle

08.11. Münster, Halle Münsterland

09.11. München, Kesselhaus (ausverkauft)

05.06.26 Nürnberg, Rock Im Park

06.06.26 Nürburgring, Rock Am Ring (ausverkauft)