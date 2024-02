Orden Ogan: schaffen mit offiziellem Musikvideo zu neuer Single ‚My Worst Enemy‘ Bewusstsein für mentale Gesundheit

Erst kürzlich vermeldeten Orden Ogan ihre Vertragsunterzeichnung beim aufstrebenden, in Hamberg / Los Angeles, CA ansässigen Label Reigning Phoenix Music und kündigten obendrein neue Musik an. Ein Versprechen, das die Dark-Power-Metaller nun in Form von My Worst Enemy einlösen: Das Video zur heißersehnten Single feierte heute um 16.00 Uhr auf dem RPM-YouTube-Kanal Premiere. Der Song stellt gleichzeitig den ersten Vorgeschmack auf Orden Ogans kommendes Studioalbum The Order Of Fear, das im Sommer erscheinen wird, dar. Der dazugehörige Clip, produziert von einem Team um Bandkopf Sebastian „Seeb“ Levermann (Gesang; Greenman Studios) sowie Tobias „Wingis“ Struck (Bildfabrik), zeigt dem Publikum die Abgründe mentaler Erkrankungen auf und spiegelt die sensible Botschaft des Stücks packend wider.

Orden Ogan erläutern die Bedeutung des Songs: „Mit unserer neuen Single My Worst Enemy kommt unsere verletzliche Seite zum Vorschein, wir präsentieren uns persönlich wie nie zuvor. Diese kraftvolle Ballade ist insbesondere an all jene gerichtet, die mit Angstzuständen, Depressionen und Selbstzweifeln zu kämpfen haben, und soll eines klarstellen: Ihr seid nicht allein!“

My Worst Enemy ist die erste Single des bevorstehenden Albums The Order Of Fear und als Ballade eine überaus interessante Wahl, um Spannung auf ein neues Werk zu erzeugen. Dies gelingt dem Song jedoch auf meisterliche Art und Weise, erzählt er doch den Anfang der Albumgeschichte erzählt und spricht obendrein inhaltlich ein sensibles Thema an. Wie viele andere Orden-Ogan-Songs auch, spielt sich sein Text nämlich auf zwei verschiedenen Ebenen: My Worst Enemy erzählt die Geschichte Alister Vales, eines unsterblichen Wesens, das Tod und Leid verbreitet und das Schaffen der Band schon seit deren Anfangstagen begleitet, während er den Kampf mit inneren Dämonen, dem sich viele Menschen tagtäglich ausgesetzt sehen, in den Fokus rückt. Kurz: My Worst Enemy thematisiert, dass man oft sein eigener schlimmster Feind ist, indem man in negativen Gedankenspiralen gefangen bleibt und dieselben Fehler wiederholt.

Orden Ogan, ein Juwel der internationalen Metal-Szene, haben sich seit ihrem spektakulären Debütalbum Vale im Jahr 2008 einen wohlverdienten Platz an der Szenespitze erobert. Durch eine Mischung aus unermüdlicher Hingabe und unübertroffener Qualität haben Orden Ogan eine beeindruckende Karriere geformt, die Höhepunkte, wie den dritten Platz in den offiziellen deutschen Albumcharts mit ihrem aktuellen Werk Final Days im Jahr 2021, umfasst. Ihre Musik erreicht monatlich über eine halbe Million Hörerinnen und Hörer auf Spotify, was ihre ungebrochene Anziehungskraft in der Szene unterstreicht. Jetzt wird die Geschichte zusammen mit Reigning Phoenix Music fortgeschrieben!

Das anstehende Meisterwerk der Band, The Order Of Fear, wird ein wahrer Triumphzug und ein lebendiges Zeugnis für ihre enorme kreative Kraft. Sebastian „Seeb“ Levermann, das Mastermind hinter Orden Ogan, beschreibt das Album als „deutlich reduzierter, metallischer und direkter“, was eine neue Ära des Dark-Power-Metal einläutet. Die Platte reiht sich nahtlos in ihren eindrucksvollen Katalog ein und setzt die epische Saga von Alister Vale, dem verfluchten Protagonisten, mit einer Intensität fort, die die Hörerschaft in ihren Bann ziehen wird.

Die Zusammenarbeit mit Reigning Phoenix Music verspricht eine aufregende Zukunft voller kreativer Möglichkeiten und noch ungeschriebener Erfolge für Orden Ogan. Fans dürfen sich im Rahmen der Tour mit Feuerschwanz im April/Mai auf noch mehr neue Musik freuen. Die Veröffentlichung von The Order Of Fear diesen Sommer markiert dann den vorläufigen Höhepunkt. Die Zukunft gehört zweifellos Orden Ogan!

Orden Ogan live:

Fegefeuer-Tour 2024

w/ Feuerschwanz, Dominum

Präsentiert von Metal Hammer, EMP & Extra Tours

10.04.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36 [Tickets] *Zusatztermin*

11.04.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36 *Ausverkauft*

12.04.2024 DE Berlin – Huxleys Neue Welt *Ausverkauft*

13.04.2024 DE Dresden – Alter Schlachthof [Tickets]

18.04.2024 DE Saarbrücken – Garage [Tickets]

19.04.2024 DE Erfurt – Club Central [Tickets]

20.04.2024 DE München – Backstage (Werk) *Ausverkauft*

21.04.2024 DE München – Backstage (Werk) [Tickets] *Zusatztermin*

26.04.2024 DE Hannover – Capitol [Tickets]

27.04.2024 DE Osnabrück – Hyde Park [Tickets]

30.04.2024 DE Nürnberg – Löwensaal [Tickets] *Zusatztermin*

01.05.2024 DE Nürnberg – Löwensaal *Ausverkauft*

02.05.2024 DE Stuttgart – LKA Longhorn *Ausverkauft*

03.05.2024 DE Wiesbaden – Schlachthof [Tickets]

04.05.2024 DE Köln – Palladium [Tickets]

02.06.2024 CZ Pilsen – Metalfest [Tickets]

05.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival [Tickets]

07.06.2024 NL Leeuwarden – Into The Grave [Tickets]

13.06.2024 ES Zamora – Z! Live Rock [Tickets]

15.06.2024 FI Vaasa – Lisää Löylyä Rock Festival [Tickets]

28.06.2024 FR Clisson – Hellfest *Ausverkauft*

05.07.2024 DE Mühlheim an der Ruhr – Castle Rock [Tickets]

06.07.2024 DE Ballenstedt – Rockharz Open Air *Ausverkauft*

11.07.2024 AT Leoben – Area 53 Festival [Tickets]

19.07.2024 DE Dannewerk – Dannewerk Open Air [Tickets]

27.07.2024 DE Rengsdorf – Rock The Forest [Tickets]

02.08.2024 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest [Tickets]

09.08.2024 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival [Tickets]

17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air [Tickets]

Über Orden Ogan

Orden Ogan sind ein unverzichtbarer Bestandteil der internationalen Metal-Szene und haben sich seit ihrem Debütalbum Vale [2008] unaufhaltsam an die Spitze gespielt. Mit ihrem letzten Werk, Final Days [2021], erreichten sie sogar den sensationellen dritten Platz in den offiziellen deutschen Albumcharts, während sie auf Spotify mit über einer halben Million monatlicher Hörerinnen und Hörer zu den meistgestreamten Metal-Bands zählen. Ihre Musik ist geprägt von epischen Melodien, kraftvollen Texten und einer unverkennbaren Leidenschaft für das Genre. Mit The Order Of Fear setzen sie ihre musikalische Reise fort und versprechen ihren Fans ein Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Orden Ogan sind:

Sebastian „Seeb“ Levermann – Gesang

Niels Löffler – Gitarre

Patrick Sperling – Gitarre

Steven Wussow – Bass

Dirk Meyer-Berhorn – Schlagzeug

Mehr zu Orden Ogan:

ordenogan.de | Facebook | Instagram