Orden Ogan – Final Days: Orden Ogan And Friends

Fazit

Im Vorfeld war ich, gelinde gesagt, ziemlich konsterniert ob des Aufwärmens eines bereits existierenden Albums. Mit diesem Who-is-Who der Power-Metal-Szene an Gastsängern ist dem guten Seeb ein glänzend geglückter Coup gelungen und auch die beiden zusätzlichen Titel konnten die innerlichen Wogen ziemlich gut glätten.



Anspieltipps: December, Heart Of The Android, Let The Fire Rain, Alone In The Dark und Absolution