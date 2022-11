Emil Bulls: „The 25 To Life Birthday Bash Tour 2022“ startet morgen

Das Warten hat ein Ende, nach zwei Jahren gehen die Alternative-Metal Giganten Emil Bulls endlich wieder auf Tour. Ganz oben auf der Einladung steht das 25jährige Bandjubiläum, dessen Feier natürlich gebührend nachgeholt werden muss, denn eins ist klar: So eine Party darf nicht ausfallen.

Zahlreiche Tourtermine, die in den letzten zwei Jahren verschoben werden mussten, konnten auch für The 25 To Life Birthday Bash Tour 2022 gesichert werden. Zudem gibt es eine zweitägige Abschlussparty im Backstage Werk in München. Alle Tickets der verlegten Shows in München vom 19.12.2020 und 11.12.2021 behalten für das Abschlusskonzert am 10.12.2022 ihre Gültigkeit. Diese Show ist somit bereits jetzt ausverkauft. Aber kein Grund zur Sorge, am 09.12.2022 gibt es eine Zusatzshow für die, ebenso wie für alle weiteren Clubshows, noch Tickets verfügbar sind. Der Vorverkauf zur größten Geburtstagsparty der Emil Bulls hat bereits begonnen.

Alle Tickets der verschobenen Shows aus 2020/2021 behalten ihre Gültigkeit. Die Emil Bulls freuen sich ihre Fans im Pit wiederzusehen und abzufeiern! 25 Jahre Emil Bulls, Family Means Family Forever

Emil Bulls – The 25 To Life Birthday Bash Tour 2022

+ special Guest

Präsentiert von Slam, Guitar, morecore.de und Radio Bob!

03.11.2022 Salzburg – Rockhouse

04.11.2022 Cham – L.A. Eventlocation

05.11.2022 Ulm – Roxy

10.11.2022 Wiesbaden – Schlachthof

11.11.2022 Osnabrück – Rosenhof

12.11.2022 Hannover – Musikzentrum

17.11.2022 Hamburg, Markthalle

18.11.2022 Berlin, Huxleys Neue Welt

19.11.2022 Dresden – Alter Schlachthof

24.11.2022 Würzburg – Posthalle

25.11.2022 Kaiserslautern – Kammgarn

26.11.2022 Köln – Carlswerk Victoria

01.12.2022 Pratteln – Z7

02.12.2022 Karlsruhe – Substage

03.12.2022 Jena – F-Haus

08.12.2022 Wien – Flex

09.12.2022 München – Backstage Werk (Zusatzshow)

10.12.2022 München – Backstage Werk (Ausverkauft)

Tourveranstalter: FKP Scorpio

Tickets an allen bekannten VVK stellen und unter: https://www.eventim.de/artist/emil-bulls/