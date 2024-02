Orden Ogan: unterschreiben bei Reigning Phoenix Music

Die Metal-Welt steht Kopf: Orden Ogan, eine der führenden Bands der Szene, hat eine bahnbrechende Partnerschaft mit Reigning Phoenix Music geschmiedet. Diese historische Zusammenarbeit verspricht nicht nur eine aufregende Zukunft für die Band, sondern auch einen neuen Höhepunkt für ihre treue Anhängerschaft.

Orden Ogan, ein Juwel der internationalen Metal-Szene, haben sich seit ihrem spektakulären Debütalbum Vale im Jahr 2008 einen wohlverdienten Platz an der Szenespitze erobert. Durch eine Mischung aus unermüdlicher Hingabe und unübertroffener Qualität haben Orden Ogan eine beeindruckende Karriere geformt, die Höhepunkte, wie den dritten Platz in den offiziellen deutschen Albumcharts mit ihrem aktuellen Werk Final Days im Jahr 2021, umfasst. Ihre Musik erreicht monatlich über eine halbe Million Hörerinnen und Hörer auf Spotify, was ihre ungebrochene Anziehungskraft in der Szene unterstreicht. Jetzt wird die Geschichte zusammen mit Reigning Phoenix Music fortgeschrieben

Sebastian „Seeb“ Levermann, Sänger und Visionär von Orden Ogan, kommentiert den Vertragsabschluss mit Reigning Phoenix Music mit den Worten: „Orden Ogan freuen sich bekanntzugeben, dass wir einen Vertrag mit dem aufstrebenden Giganten der Heavy-Metal-Szene unterzeichnet haben: RPM! Wir werden mit alten und neuen Freundinnen und Freunden zusammenarbeiten und sind äußerst gespannt auf das, was kommen wird. Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, unserem ehemaligen Label AFM Records für die großartige Zeit und all die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben, zu danken.“

RPM-Labelstratege Nils Wasko fügt hinzu: „Orden Ogan sind definitiv eine der gefragtesten Power-Metal-Bands in der großen Landschaft der harten Gitarrenmusik. Ihre Schaffenskraft und ihr Antrieb passen einfach perfekt zur Reigning-Phoenix-Music-Quintessenz. Dazu kommt, dass die Band und mich eine lange und vertrauensvolle Geschichte verbindet, die bis ins Jahr 2010 zurückreicht. Eines steht fest: Mit diesen neuen Voraussetzungen und Optionen wird es uns gelingen, gemeinsam mit Vollgas das nächste Level zu erreichen!“

Jochen Richert, RPM-Geschäftsführer, schließt ab: „Auch ich freue mich sehr, mit Seeb weiter am weltweiten Erfolg Orden Ogans arbeiten zu können. Neben dem, dass er ein toller Mensch ist, spricht seine Kunst für sich.“

Das anstehende Meisterwerk der Band, The Order Of Fear, wird ein wahrer Triumphzug und ein lebendiges Zeugnis für ihre enorme kreative Kraft. Sebastian „Seeb“ Levermann, das Mastermind hinter Orden Ogan, beschreibt das Album als „deutlich reduzierter, metallischer und direkter“, was eine neue Ära des Dark-Power-Metal einläutet. Die Platte reiht sich nahtlos in ihren eindrucksvollen Katalog ein und setzt die epische Saga von Alister Vale, dem verfluchten Protagonisten, mit einer Intensität fort, die die Hörerschaft in ihren Bann ziehen wird.

Die Zusammenarbeit mit Reigning Phoenix Music verspricht eine aufregende Zukunft voller kreativer Möglichkeiten und noch ungeschriebener Erfolge für Orden Ogan. Fans dürfen sich auf die ersten Singles im Rahmen der Tour mit Feuerschwanz im April/Mai freuen. Die Veröffentlichung von The Order Of Fear diesen Sommer markiert dann den vorläufigen Höhepunkt. Die Zukunft gehört zweifellos Orden Ogan!

My Worst Enemy ist die erste Single des bevorstehenden Albums The Order Of Fear und als Ballade eine überaus interessante Wahl. Der Songtext spielt, wie viele ihrer Lieder, mit zwei Ebenen: Einerseits erzählt er die Geschichte von Alister Vale, einem unsterblichen Wesen, das Tod und Leid verbreitet. Andererseits spricht er direkt zu Menschen mit Angst und Depressionen, um ihnen zu sagen, dass sie nicht allein sind. My Worst Enemy thematisiert, dass man oft sein eigener schlimmster Feind ist, indem man in negativen Gedankenspiralen gefangen bleibt und dieselben Fehler wiederholt.

Seeb schließt ab: „Diesen Song hatte ich seit Jahren im Kopf und wollte ihn immer aufnehmen. Ich bin froh, dass er endlich aus meinem Kopf draußen ist.“

Orden Ogan und Reigning Phoenix Music – eine Allianz, die die Metal-Welt erschüttern wird. Die Zukunft ist bereit, neu geschrieben zu werden!