Never Back Down: kündigt ihr neues Studioalbum mit der neuen Single und dem Video „Outcast“ an

Outcast erzählt von der Isolation und dem Verlust eines wichtigen Bezugspunktes im Leben. Wenn eine bedeutende und nahestehende Person aus unserem Leben verschwunden ist, bleiben Narben zurück – und wir stehen vor der Herausforderung, irgendwie aus dem schwarzen Loch herauszukommen. Never Back Down setzen nicht nur mit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2024 fort, sondern enthüllen bereits die große Neuigkeit: Die neue Single ist der Auftakt zu ihrem vierten Studioalbum, das später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Mit großem Durchhaltevermögen haben die jungen Musiker aus Nordrhein-Westfalen bereits eine beträchtliche Fangemeinde aufgebaut. In den letzten Jahren haben Never Back Down bereits über 250 Konzerte in Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern gespielt, darunter Support-Shows für nationale und internationale Künstler wie Our Mirage, Landmvrks, Imminence, Any Given Day, Lionheart, Make Them Suffer, Novelists, Emmure und Thy Art Is Murder.