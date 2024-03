Gatecreeper: kündigen neues Album „Dark Superstition“ zum 17.05. an

Gatecreepers kommendes Album Dark Superstition leitet als führender Act eine neue Welle des amerikanischen Death Metal ein.

Ihr umfangreiches drittes Album und Labeldebüt für Nuclear Blast ist prägnanter, melodischer und einprägsamer als alles, was sie bisher gemacht haben. Es ist ein entscheidender Moment, in dem Sänger Chase H. Mason, die Gitarristen Eric Wagner und Israel Garza, Schlagzeuger Matt Arrebollo und Bassist Alex Brown ihren eigenen Weg finden.

Dark Superstition beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen, der Wahrsagerei, der Angst vor dem Unbekannten und dem Vertrauen in Magie und Zufall. „Many of the songs incorporate supernatural ideas with my own experiences,” sagt Mason. “But the title itself is a reference to the Superstition Mountains in our home state of Arizona. It’s a beautiful mountain range surrounded by tragedy and legends of hidden fortune.”

Die komplexe Leadsingle The Black Curtain geht stark in Richtung Rock und verkörpert die Themen von Dark Superstition mit einer Geschichte über Wahrsagerei. “It’s about being trapped between living and dying,” erzählt Mason. “A soul trapped in purgatory begging to be brought back by a supernatural force.” The Black Curtain ist ab sofort zusammen mit einem Video von Max Moore erhältlich.

Dark Superstition bewegt sich schnell von einer brutalen Klanglandschaft zur nächsten, wobei jede Klangstruktur ihre eigene Emotion und Landschaft hervorruft. Um ihr Spiel zu perfektionieren, haben sich Gatecreeper mit dem Schlagzeuger und Songwriter Fred Estby von den schwedischen Death Metal-Titanen Dismember zusammengetan, dessen Einflüsse auf dem Album zu hören sind. Dark Superstition wurde in den God City Studios in Salem, MA mit Converge-Gitarrist Kurt Ballou aufgenommen, der das Album auch abgemischt hat.

Dark Superstition – Tracklist:

1. Dead Star

2. Oblivion

3. The Black Curtain

4. Masterpiece Of Chaos

5. Superstitious Vision

6. A Chilling Aura

7. Caught In The Treads

8. Flesh Habit

9. Mistaken For Dead

10. Tears Fall From The Sky

Release-Datum: 17.05.2024

LP | CD | Cassette | Digital Album

Das Album wird am 17. Mai über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Gatecreeper begeben sich auf eine Südostasien-Tournee, die sie unter anderem nach Japan, Thailand, Vietnam, Australien und Neuseeland führt. Außerdem haben sie eine Nordamerika-Supporttour mit In Flames bestätigt, die die Ostküste, den Mittleren Westen und Texas abdeckt. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf hier erhältlich.

Gatecreeper sind:

Chase H. Mason | Gesang

Eric Wagner | Gitarre

Matt Arrebollo | Schlagzeug

Israel Garza | Gitarre

Alex Brown | Bass

Gatecreeper online:

www.gatecreeper.com/

https://www.instagram.com/gatecreeper