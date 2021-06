SkyEye: veröffentlichen ersten Track-by-Track Trailer

Das slowenische Heavy Metal-Wunderkind SkyEye hat bereits die Veröffentlichung des zweiten Studioalbums Soldiers Of Light für den 25. Juni 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band den erste Track-by-Track Trailer zur kommenden Platte.

Schaut rein und erfahrt mehr über die Songs auf Soldiers Of Light:

Die Band hat kürzlich die dritte digitale Single, den Titeltrack Soldiers Of Light veröffentlicht.

Das offizielle Musikvideo gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/aJf9Ymx6B7I

Die Band kommentiert:

„Soldiers Of Light sind wir, die Menschen, die Freude und positive Energie in die Welt bringen und die Menschen und andere Lebewesen mit Respekt behandeln. Ja, wir, die Bandmitglieder, sind Soldiers Of Light, oder zumindest streben wir danach, welche zu werden. Es gibt im Moment so viel Bullshit in der Welt und tatsächlich sind schockierende, verzerrte und negative „Breaking News“ profitabler und verbreiten sich schneller als die Wahrheit und der gesunde Menschenverstand. Traurigerweise können wir heutzutage sehen, dass die Wahrheit stirbt, die Welt zerfällt und wir, das Volk, sind gespaltener denn je. Deshalb müssen wir das Licht zurück in unser Leben lassen. Die Fackel von SkyEye leuchtet in der Dunkelheit, um mit Musik die Schatten aus dem Leben der Menschen zu vertreiben. Denn Musik ist der Heiler und ‚we are the soldiers of light with no weapons to fight, just shining, just shining. Knowledge is God, God in us all. Wisdom is heaven on Earth‘. Also ja, der Song trägt die positive Botschaft, den Triumph über die Negativität, den Sieg des Lichts über die Dunkelheit.

Mit unserem Musikvideo wollen wir diesen Kampf visualisieren, mit den Bandmitgliedern als Soldaten des Lichts und den fünf Schauspielern, die alle schwarz gekleidet sind, ohne sichtbare Gesichter, die das dämonische Alter Ego eines jeden Bandmitglieds darstellen. Der Kampf war immens. Es gab einige blaue Flecken und kaputtes Equipment nach dem Videodreh, aber das war es alles wert, denn das Endprodukt ist wirklich großartig und wir sind wirklich stolz darauf, weil wir es geschafft haben, das Video ganz alleine mit der wertvollen Hilfe unserer Freunde zu machen. Onward Soldiers Of Light! ONWARD!“

Über SkyEye:

Die slowenische Heavy Metal-Band SkyEye wurde 2014 von der Gitarristin Grega Stalowsky, dem Bassisten Primož Lovšin und dem Sänger Jan Leščanec gegründet. Die aktuelle Besetzung von SkyEye entstand 2016, als der Gitarrist Marko Kavčnik und der Schlagzeuger Jurij Nograšek der Band beitraten. Einzigartiger und kraftvoller Gesang, kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs, geben der Band ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound, der an andere wichtige Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert. Die Band gab ihr Debüt im Juni 2017 und brachte nur vier Monate später ihre erste EP mit dem Titel Run For Your Life heraus. Die überwältigend positive Resonanz und die starke Unterstützung bei ihren Auftritten trieben SkyEye zurück ins Studio, um ihr Debütalbum Digital God aufzunehmen, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde.

