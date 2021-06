Skyeye: „Soldiers Of Light“ ab sofort im Handel & zweites Track-by-Track Video online

Heute ist es soweit: Das zweite Studioalbum des slowenischen Heavy Metal-Wunderkindes Skyeye, Soldiers Of Light, ist ab sofort über Reaper Entertainment erhältlich.

Die Band erklärt:

„Mit unserem Debütalbum Digital God haben wir uns auf eine Heavy Metal-Reise begeben. In dieser Hinsicht ist Soldiers Of Light die Fortsetzung dessen, was wir mit unserem ersten Album in Bezug auf Sound, Textinhalt und Songwriting etabliert haben. Wir waren sehr zufrieden mit dem Sound und mit der Richtung, die wir auf dem ersten Album eingeschlagen haben, also haben wir die Erfolgsformel nicht verändert. Aber es gibt eine kleine Veränderung auf eine gute Art und Weise, denn die Band ist jetzt tighter als sie es vor drei Jahren war. Unser Produzent und Mixing Engineer Grega Smola Crnkovič und unser Mastering Engineer Boban Milunovič zusammen mit Aleksandar Živanov (Artwork) haben phänomenale Arbeit geleistet. Wir sind stolz auf unser neues Baby. Aber jedes großartige Album braucht eine Plattenfirma, die es zum Glänzen bringt und an die Hörer weitergibt. Mit unserer Plattenfirma Reaper Entertainment Europe wissen wir, dass unser Album in den richtigen Händen ist und wir sind uns sicher, dass Soldiers Of Light den Test der Zeit bestehen und jeden eingefleischten Heavy Metal Fan zufrieden stellen wird. Schnappt euch ein Exemplar und genießt die Heavy Metal Reise! Ihr werdet es nicht bereuen!“

Heute präsentiert die Band auch das zweite Track-by-Track-Video zum Album.

Schaut es euch an und erfahrt mehr über die Songs von Soldiers Of Light: