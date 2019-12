Bonsai Kitten: Neues Album mit Marc Reign / Neues Video

Bonsai Kitten feiern mit Love And Let Die eine musikalische Wiederauferstehung. Das 5. Studioalbum der Berliner Band erscheint Anfang 2020 und gibt eine neue Richtung vor. Wenn Marleens große Stimme auf Marc Reigns (Morgoth / Destruction) hemmungsloses Metal-Schlagzeug und Wallys (Psychopunch / V8Wankers) raue Blues-Rockgitarre trifft, abgerundet durch Spoxx´ (Feeling B) minimalen 3-String E-Bass, verschmilzt der Spirit von Woodstock mit Wacken. Die Songs glänzen durch Spontanität und Härte, aber auch durch Intimität und Vielseitigkeit, während sie die Liebe, den Tod und die Hoffnung behandeln.

Hier könnt Ihr das Video zur neuen Single Limit To Your Love sehen. Es ist die erste Auskoppelung des neuen Albums Love And Let Die, das am 13. März 2020 bei Sunny Bastards Records / Soul Food erscheint:

Nach unzähligen Festival-Auftritten und Headlining Shows von Europa bis Thailand, wie u.a. beim Ruhrpott Rodeo, Party.San, Rock im Park, Ckub Sin in Finnland und dem Rebellion Festival in UK, sowie Support-Gigs für The Toy Dolls, Dick Dale, The Bones, The BossHoss und The Adicts, gehen Bonsai Kitten nun 2020 mit neuem Album auf Tournee und präsentieren eine schweißtreibende Live-Show, die ihresgleichen sucht.

10.01.2020 Leer – Juze

11.01.2020, Husum – Speicher

06.03.2020, Jena – Rosenkeller

07.03.2020, Frankfurt a.M. – Dreikönigskeller

13.03.2020, Hamburg – Hafenklang

14.03.2020, Essen – Don’t Panic

27.03.2020, Köln – Blue Shell

28.03.2020, Düsseldorf – The Tube

02.04.2020, Nürnberg – Z-Bau (Roter Salon)

03.04.2020, München – Backstage

04.04.2020, Erfurt – Ilvers

24.04.2020, Regensburg, Heimspiel Festival (Alte Mälzerei)

25.04.2020, Neunkirchen – Stummsche Reithalle

01.05.2020, Lübeck – Riders Café

02.05.2020, Göttingen – Freihafen

Bonsai Kitten sind:

Gesang: Tiger Lilly Marleen

Gitarre: Wally

Bass: Spoxx

Schlagzeug: Marc Reign

www.bonsai-kitten.de

Facebook

Youtube

Spotify