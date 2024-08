Bonsai Kitten: haben neues Video zu „I Want Your Love“ veröffentlicht

Die Band kommentiert: „Eine Rock ’n‘ Roll-Nummer mit außergewöhnlichem Refrain, der in magischer Manier beschreibt, was wir alle wollen. Und nur wer sagt, was er/ sie will, kriegt es auch!“

Das neue Album Let It Burn (Sunny Bastards Records/Cargo) erscheint am 30.08.2024.

Let It Burn ist ein Feuerwerk von einem Rock-Album, mit dem Bonsai Kitten 2024 zurückkommen. Wollen sie jetzt alles niederbrennen?

Nicht alles, aber sicherlich die Brücken zu Allem, was man meint, über diese Band aus früheren Veröffentlichungen zu kennen. Denn die Flammen, die Bonsai Kitten hier schlagen, leuchten ihnen den Weg, wie es scheint.

Leidenschaftlich und ungestüm prescht die Band um Frontfrau Tiger Lilly Marleen in musikalischer Vielfalt und Virtuosität von Metal bis Blues durch das Gesamtwerk, welches mit fließenden Übergängen ebenso an Rock-Klassiker der 70er, als auch der 80er erinnert.

Selten wird ein Album heute noch so handgemacht und detailverliebt produziert, wie es Gitarrist Wally hier geschafft hat. Hitzig und dynamisch glänzen die zehn Songs durch Kälte und Wärme und werfen dabei auch lyrisch ein Licht auf das Festhalten dessen, für das du brennst. Just LET IT BURN!

Bonsai Kitten Let It Burn Tour, pt. 1

präsentiert von: Classic Rock, Piranha/Start, Ox, Livegigs, Dragon Productions

30.08. Hameln – Pflasterfest (Radio Aktiv Bühne)

06.09. Hamburg – Monkeys Club

07.09. Fehmarn Festival – Insel Fehmarn

11.09. Düsseldorf – Pitcher

12.09. Hagen (im T-Wald) – Zum Stock

13.09. Rüsselsheim – Das Rind

14.09. München – Schlachthof

19.09. Hannover – Subkultur

20.09. Essen – Don’t Panic

21.09. Erfurt – Ilvers Club

26.09. Frankfurt – Ponyhof

27.09. Bielefeld – Kanal 21 (Live-TV Übertragung)

04.10. Braunschweig – KUFA Haus

05.10. Regensburg – Tiki Beat

Tickets: https://www.bonsai-kitten.de/on-tour/

Bonsai Kitten – den Namen hat man schon etliche Male gelesen und einen Aufkleber der Band findet man deutschlandweit in fast jedem Club, aber welche Musik macht diese Band um Frontfrau und Gründerin „Tiger Lilly“ Marleen denn jetzt eigentlich?

Musikalisch hat sich der Stil der Band über die Jahre vom Punk-A-Billy über Punkrock zu Metal mit Prog- und Blueseinflüssen entwickelt. Sängerin Marleen hat ihre Band mit Metal- Schlagzeuger Marc „Reign“ Reinke (ex-Destruction) und Bluesrock-Gitarrist André „Wally“ Wahlhäuser neu aufgestellt. Zusammen mit Marcus „Spoxx“ Schütze am 3-Saiter-Bass, setzen Bonsai Kitten ihrem richtungsweisenden Vorgänger Love And Let Die (2020) mit Let It Burn (2024) jetzt noch einen drauf!

Mit deutschlandweiten Headliner Touren, Konzerten in Finnland, Italien, der Schweiz, Polen Tschechien bis hin nach Bangkok, sowie Touren in Ungarn und England, Festival Auftritten u.a. bei Rock Im Park, Metal Hammer Paradise, Ruhrpott Rodeo, Satanic StStompRebellion Punk Music Festival und Supportshows für u.a. The BossHoss, Dick Dale, D-A-D, Nashville Pussy, The Toy Dolls und New Model Army, sowie einem Duett mit Jesper Binzer von D-A-D in einer neuen Version von War Pigs, hat diese Band eine Geschichte, die sich sehen lassen kann. Ebenso wie ihre energetischen und vor Spielfreude sprühenden Live-Shows.

