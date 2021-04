Bonsai Kitten: veröffentlichen neue Single & Video

Die Rock-/ Metal-Band Bonsai Kitten um Sängerin Tiger Lilly Marleen hat ein Video zur neuen Single Dead Man Walking herausgebracht.

Mit Drummer Marc Reign (ex-Destruction), Bluesrock-Gittarist Wally (Psychopunch/ V8Wankers) und Bassist Spoxx (Feeling B) hat Tiger Lilly Marleen ihre Band ganz neu aufgestellt. Das neue, fünfte Album Love And Let Die (2020 / Sunny Bastards Records) verbindet den Spirit von Woodstock mit Wacken!

Bonsai Kitten – Tourdaten:

25.06.21, DE-Essen – Don’t Panic

19.08.21, DE-Loburg – Spirit from The Streets Festival

15.10.21, DE-Kassel – Goldgrube

16.10.21, DE-Erfurt – Ilvers

30.10.21, DE-Bochum – Trompete

31.10.21, DE-Coesfeld – Fabrik

05.03.22, DE-Lübeck – Riders Café

27.04.22, DE-München – Backstage

28.04.22, DE-Nürnberg – Z-Bau

Booking Agentur: The Living Proof Agency GmbH

www.bonsai-kitten.de

www.facebook.com/BonsaiKittenBand