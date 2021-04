Thundermother: Album-Release “Heat Wave Deluxe Edition“

Thundermother, die vier schwedischen Rock-Ladies, gehen von Mai bis Juli 2021 auf Corona Tour. Alle Konzerte werden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen gespielt, dazu zählen stark begrenzte Kapazität, Abstands- & Hygiene Regeln. Damit setzen AC/DCs heiße Enkelinnen, wie sie in der Musikpresse genannt werden, ihre Heat Wave Tour fort, die am 01.11.2020 durch Corona gestoppt wurde, und bleiben ihrem Motto treu: We fight for Rock’n’Roll!

Der Erfolg gibt ihnen Recht. Ihr aktuelles Album Heat Wave, veröffentlicht im Juli 2020, ist eine Rocksensation, an der man nicht vorbeikommt. Es stürmte die Charts und erreichte Topergebnisse in vielen Ländern, u. a. Platz #6 in Deutschland, Platz #8 in Schweden und Platz #15 in der Schweiz.

Am 21.05.2021 erscheint nun eine weitere Überraschung für die Fans: Thundermother veröffentlichen die Heat Wave Deluxe Edition. Als 2-CD Digipak und zusätzlich mit verschiedenen limitierten farbigen Doppelvinyl-Versionen. Darauf ist nicht nur das komplette Original-Album zu finden, sondern auch eine Bonus CD/Vinyl mit gleich 10 weiteren, bisher noch unveröffentlichten Tracks.

Allen derzeitigen Umständen zum Trotz zieht die Band ihr Ding durch. Auch wenn die Lage für Musiker, Künstler und die gesamte Veranstaltungsbranche mit Millionen von Arbeitsplätzen, die daran hängen massiv gefährdet ist und nach Monaten des Stillstands immer existenzbedrohender wird, wollen Thundermother erneut ein Zeichen setzen.

Bandgründerin und Leadgitarristin Filippa Nässil:

„Die erneute Verschiebung macht natürlich alles andere als Spaß, nichtsdestotrotz weichen wir von unserem Motto nicht ab und kämpfen für den Rock’n’Roll! Aktuell auf Tour zu gehen ist für Künstler und alle Beteiligten eine große Herausforderung. Wir erzielen damit keine großen Einnahmen. Trotzdem spielen wir Gigs und machen alles möglich, um unseren Fans zu zeigen, wir sind da, wir geben nicht auf und wir ziehen alle am gleichen Strang! Durchhalten und daran glauben: Rock’n‘Roll never dies!“

„Die am härtesten arbeitende Band der Szene“ (Tageszeitung Junge Welt) beweist erneut: Thundermother spielen nicht nur Rock’n’Roll. Thundermother sind Rock’n’Roll!