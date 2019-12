Grey Daze: Chester Benningtons erste Band kündigt mit 4 Briefen ein Album an

Vergangene Woche wurden aus dem Umfeld der Band vier Briefe veröffentlicht, die ein neues Album von Grey Daze ankündigen. Den Anfang machte der Brief von

Chesters Witwe Talinda gefolgt von Briefen von Chesters Mutter Susan, seinem Sohn Jaime und der Band. Ihr könnt sie alle im Original und auf Deutsch hier lesen.

Weiter unten findet ihr ein paar Auszüge.

Zu den Gastmusikern auf dem Album gehören u.a. Chesters 23-jähriger Sohn Jaime Bennington, KORNs Brian „Head“ Welch und James „Munky“ Shaffer.

Ein genaues Release Datum ist noch nicht bekannt. Mehr Infos werden folgen …

Durch die Veröffentlichung eines neuen Grey Daze-Albums kann näher beleuchtet werden, wie mein Ehemann seine Karriere begann und auf diese Weise den Fans ein besseres Verständnis für seine Kunst und einen vollständigeren Eindruck von seiner Reise und seiner bemerkenswerten Musik ermöglicht werden.

Talinda Bennington

10. Dezember 2019

Chester zu vermissen ist Teil meines Alltags geworden, die Trauer kommt in Wellen, also versuche ich mich die meiste Zeit an die Freude zu erinnern, die er mir und mit seiner Musik so vielen Menschen gebracht hat. Mit diesen Gedanken im Kopf gab ich Sean meinen Segen, das Projekt, das er und Chester begonnen hatten, fortzusetzen und an der Musik von Grey Daze weiterzuarbeiten. Ein Jahr später präsentierte mir Sean sehr stolz die Ergebnisse von seiner, Mace und Cristins Arbeit und erlaubte mir, einer der ersten Menschen zu sein, der die Musik hörte. Als diese Stimme ertönte, erinnert ich mich an die Teenager-Versionen von Chester und Sean und dachte daran, wie großartig die beiden all das gefunden hätten. Ich bin dankbar, dass Chesters Fans dank Seans Bemühungen die Möglichkeit haben, seine Musik wieder zu hören.

– Susan Eubanks

11. Dezember 2019

Sean bat mich darum, ein paar Backup-Vocals in den NRG Recording Studios aufzunehmen. Ich sagte „ja“. Selbstverständlich habe ich „ja“ gesagt. Die Studio-Session war eine außergewöhnliche Erfahrung. In vielerlei Hinsicht konnte ich die Teenager-Version meines Vaters kennenlernen und mich mit ihm verbunden fühlen. Zudem konnte ich mich wieder mit einigen meiner Kindheitsfreunde treffen und zu dem Ort pilgern, an dem die letzte Band meines Vaters, Linkin Park, ihre Ursprünge hat.

Das Wichtigste ist aber, dass ich an einem der letzten Dinge arbeiten durfte, die mein Vater je gemacht hat. Vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein durfte und herzlichen Glückwunsch, dass ihr das Unmögliche möglich gemacht habt!

– Jaime Bennington,

12. Dezember 2019

Als Talinda, Chesters Witwe, und seine Eltern, uns ihren Segen gaben, um das Projekt weiter voranzubringen, taten wir dies mit größter Sorgfalt und achteten darauf, sein Vermächtnis zu ehren und die Musik, die wir gemeinsam geschrieben hatten, mit größtem Respekt zu behandeln. Wir alle wollten Chesters Traum erfüllen, dass Leute Grey Daze-Musik so hören, wie er sich das immer vorgestellt hatte.

– Grey Daze

13. Dezember 2019