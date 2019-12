Dio: Die Studio Album Sammlung: 1996 – 2004

BMG und Niji Entertainment Group Inc. haben sich hinsichtlich der Wiederveröffentlichungen der Dio Studio Alben aus den Jahren 1996 – 2004: Angry Machines (1996), Magica (2000), Killing The Dragon (2002) und Master Of The Moon (2004) zusammengeschlossen. Diese neu gemasterten Versionen sind selten und beinhalten zum Teil noch nie veröffentlichte Live und Studio Bonus Tracks. Neu gemischt wurden sie vom langjährigen Dio Mitarbeiter Wyn Davis, das Artwork wurde vom Dio Designer Marc Sasso neu interpretiert.

Jetzt wieder erhältlich ist die 180 Gramm schwarze Vinyl mit dem Original Tracklisting, und sie ist erhältlich als erste Pressung der Limited Edition mit wundervollem Lenticular Album Druck. Als Bonus beinhaltet die Magica Doppel-LP die 7” Single Electra, der einzig fertiggestellte Song vom geplanten Magica 2 Album.

Die CD-Versionen von jedem Album sind ebenfalls wieder weltweit erhältlich. Die neu gemischten Deluxe Versionen kommen mit einem Mediabuch und einer zweiten Disc, die seltenes und bisher unveröffentlichtes Material enthält. Zusätzlich zu den raren Studio Tracks Electra (auf Magica) und Prisoner Of Paradise (auf Master Of The Moon), hat jede Bonus Scheibe noch mehr unveröffentlichte und rare Live Tracks von den Touren, die das Erscheinen der jeweiligen Alben unterstützten.

Selbstverständlich sind alle Bonus Tracks auch via Streaming und in digitalen Versionen erhältlich.

Wendy Dio kommentiert: „Ich bin sehr begeistert mit BMG zusammenzuarbeiten, ein Label, dass die Leidenschaft für Rock Musik in sich trägt. Sie werden den kompletten Dio Katalog wieder verfügbar machen und mit vielen interessanten Überraschungen veröffentlichen“

Angry Machines

Erstmalig 1996 veröffentlicht. Line Up: Ronnie James Dio (Gesang), Tracy G (Gitarre), Jeff Pilson (Bass), Vinny Appice (Schlagzeug) & Scott Warren (Keyboard). Die CD/digitale Version beinhaltet 12 Bonus Tracks, aufgenommen Live bei der Angry Machines Tour 1997.

Disc 1 & LP Tracklisting

Institutional Man Don’t Tell The Kids Black Hunter Of The Heart Stay Out Of My Mind Big Sister Double Monday Golden Rules Dying In America This Is Your Life

Disc 2 – BONUS / LIVE Angry Machines Tour 1997

Jesus Mary and The Holy Ghost – Straight Through The Heart Don’t Talk To Strangers Double Monday Hunter Of The Heart Holy Diver Heaven and Hell Long Live Rock and Roll Man On The Silver Mountain Rainbow In The Dark The Last In Line The Mob Rules We Rock

Magica

Erstmalig 2000 veröffentlicht. Line Up: Ronnie James Dio (Gesang), Craig Goldy (Gitarre), Jimmy Bain (Bass), & Simon Wright (Schlagzeug). Die Doppel-LP beinhaltet die 7” Vinyl des Studio Tracks Electra und die CD/digitale Version hat 10 unveröffentlichte Magica Tracks, wie sie auf der Magica Tour 2001 gespielt wurden.

Disc 1 & LP 1 Tracklisting (LP 2 Magica Story + bonus 7” Vinyl)

Discovery Magica Theme Lord Of The Last Day Fever Dreams Turn To Stone Feed My Head Eriel Chalis As Long As It’s Not About Love Losing My Insanity Otherworld Magica (Reprise) Lord Of the Last Day (Reprise)

Disc 2 – BONUS / Live Magica Tour 2001

Discovery Magica Lord Of The Last Day Fever Dreams Eriel Chalis Losing My Insanity Otherworld Electra – Studio Track Magica Story – Studio/Spoken Word 18:26

Killing The Dragon

Dieses Album stammt aus dem Jahr 2002, das Line Up wie folgt: Ronnie James Dio (Gesang), Doug Aldrich (Gitarre), Jimmy Bain (Bass), & Simon Wright (Schlagzeug). Auf der CD/Digital bekommt man zusätzlich 6 Live Tracks, aufgenommen während der Killing The Dragon Tour in 2002/2003

Disc 1 & LP Tracklisting

Killing The Dragon Along Comes A Spider Scream Better In The Dark Rock and Roll Push Guilty Throw Away Children Before The Fall Cold Feet

Disc 2 – BONUS / LIVE Killing The Dragon Tour 2002/2003

Holy Diver Heaven and Hell Rock and Roll I Speed At Night Killing The Dragon Stand Up And Shout

Master Of The Moon

2004 erstmalig veröffentlicht, war Master Of The Moon das letzte Studio Album unter dem Bandnamen Dio und kam mit folgendem Line Up: Ronnie James Dio (Gesang), Craig Goldy (Gitarre), Jeff Pilson (Bass) und Simon Wright (Schlagzeug). Die CD/Digital hat 5 Live Bonus Tracks, aufgenommen während der Master Of The Moon Tour 2004/2005.

Disc 1 & LP Tracklisting

One More For The Road Master Of The Moon The End Of The World Shivers The Man Who Would Be King The Eyes Living The Lie I Am Death By Love In Dreams

Disc 2 – Bonus / Live Master Of The Moon Tour 2004/2005