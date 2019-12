Sabaton: Enthüllen „Seven Pillars Of Wisdom“, das neue cineastische Video, das in der Sahara gefilmt wurde

Sabaton veröffentlichen ein neues, cineastisches Musikvideo zu Seven Pillars Of Wisdom, das unter schwierigen Umständen in der Sahara gedreht wurde.

Seht den Clip hier:

Der Song handelt von dem britischen Archäologen, Diplomaten und Offizier T.E Lawrence und seinen Abenteuern während des Ersten Weltkriegs, bei denen er lokale Rebellen dazu überredet, sich ihm auf einer Sabotagemission gegen das Osmanische Reich anzuschließen.

Viel technisches Equipment, Autos und Generatoren brachen in der brütenden Hitze zusammen, ganz zu schweigen von den tückischen Sandstürmen, die die Aufzeichnungen ständig heimsuchten. Darüber hinaus war die Band in einen schweren Autounfall verwickelt.

Trotz aller Widrigkeiten, waren Sabaton in der Lage, das Video so zu produzieren, wie es von ihnen vorgesehen war und können es nun stolz enthüllen.

Der Hauptdarsteller in dem Video ist der schwedisch-amerikanische Schauspieler Indy Neidell, der auch den Sabaton History Channel leitet. Die Regie führte der tunesische Filmemacher Mehdi Jouni.

Seven Pillars Of Wisdom stammt von dem aktuellen Album The Great War, welches im Juli erschien und weltweit großartige Resonanzen erhielt.

The Great War ist ein Konzeptalbum über den ersten Weltkrieg und erzielte die höchsten Chartergebnisse aller bisherigen Sabaton Alben, inklusive dem 1. Platz in den deutschen Charts.



„Endlich können wir dieses großartige Musikvideo mit euch allen teilen und zeigen, dass unsere Reise in die Sahara nicht nur zu dem Autounfall geführt hat, über den ihr gelesen habt, sondern auch zu einem großartigen Abenteuer und einem noch größeren Video. Wir haben zunächst nach Möglichkeiten gesucht, dieses Video an anderen Orten zu filmen, sogar in Studios mit Greenscreen. Am Ende haben wir uns jedoch entschieden, an einen geeigneten Ort zu gehen. Ich bin sehr beeindruckt von der Band, der Besetzung und der Crew, die sich alle viel Mühe gegeben haben, um dies zu erreichen“.

/ Pär Sundström

Holt euch das Album hier: http://www.sabaton.net/thegreatwar

Sabaton Livedaten:

Tickets gibt es ab sofort auf https://www.sabaton.net/tour/

THE GREAT EU TOUR

Special Guest and special appearance: Apocalyptica

Opening band: Amaranthe

17.01. CH Zürich – Hallenstadion

18.01. D Stuttgart – Schleyer-Halle

19.01. D Munich – Olympiahalle

21.01. A Wien – Gasometer *SOLD OUT*

22.01. H Budapest – Arena

24.01. PL Warsaw – Arena COS Torwar *SOLD OUT*

25.01. D Berlin – Max-Schmeling-Halle

26.01. CZ Prag- O2 Arena

28.01. I Milan – Alcatraz

30.01. D Leipzig – Arena Leipzig

31.01. D Frankfurt – Festhalle

01.02. D Oberhausen – König-Pilsener-ARENA *SOLD OUT*

02.02. B Antwerpen – Sportpaleis

04.02. E Barcelona – Palau Sant Jordi

05.02. E Madrid – Vistalegre

07.02. F Paris – Zénith

08.02. UK London – Wembley Arena

09.02. NL Amsterdam – AFAS Live *SOLD OUT*

11.02. D Hamburg – Sporthalle

12.02. DK Copenhagen – Forum Black Box

14.02. S Göteborg – Scandinavium

15.02. S Stockholm – Hovet

16.02. N Oslo – Spektrum

»The Great Tour« – Russland & Weißrussland 2020

06.03. RUS Yuzhno-Sakhalinsk – Stolitsa

07.03. RUS Vladivostok – Craft

08.03. RUS Khabarovsk – Velicano Club

10.03. RUS Irkutsk – Wild Horse

11.03. RUS Novosibirsk – Dkzh

13.03. RUS Moscow – Stadium Live

14.03. RUS St. Petersburg – A2 Green Concert

16.03. RUS Omsk – Angar

17.03. RUS Tyumen – Baikonur

19.03. RUS Yekaterinburg – Tele-Club

21.03. RUS Ufa – Ogni Ufy

22.03. RUS Samara – Zvezda

24.03. RUS Volgograd – VS club

26.03. RUS Nizhny Novgorod – Milo Concert Hall

28.03. RUS Voronezh – Palazzo

29.03. RUS Rostov-on-Don – Arena Don

31.03. RUS Krasnodar – Arena Hall

02.04. BY Minsk – Prime Hall

08.08. S Falun – Sabaton Open Air

Weitere Clips zu The Great War:

Great War (Video):

82nd All The Way (lyric video): https://www.youtube.com/watch?v=0LS0Z8fgiII

The Red Baron (Lyricvideo): https://youtu.be/3PXzgXBRM_k

Fields Of Verdun (Musikvideo): https://youtu.be/xP8G-LwWNn0

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=YZL8aG9PXtM

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=8uc3HErCT2s

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=olmYuitAmAk

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=kfHVllJyCbs

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=2td-rnyqBwY

