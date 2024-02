Bülent Ceylan: veröffentlicht Single „Brüder“ zusammen mit Saltatio Mortis am 02.02.2024

Der Kampf gegen Rassismus und Hass ist ein Kampf, der laut stattfinden muss. Mit Gleichgesinnten, die für dasselbe einstehen: für Nächstenliebe und Respekt. Für Frieden und eine Brüderschaft. Für Gemeinschaft. Sowohl als Comedian als auch als Musiker steht Bülent Ceylan seit jeher für genau diese Werte und positioniert sich klar gegen Hass und für die Liebe. Eine Botschaft, die der Sänger nun auch in ein musikalisches Gewand hüllt. Mit lauter Stimme. Und Brüdern an seiner Seite – die Musiker von Saltatio Mortis, mit denen ein gemeinsamer Metal-Song mit Haltung entstanden ist: Brüder.

„Einer für alle und alle für einen“ – sieben kleine Worte, die für Bülent Ceylan und seine Brüder eine tiefe Bedeutung haben. Denn nur gemeinsam kann Großes geschaffen werden. Kein Wunder also, dass die Message des Features mit jener Sprache vermittelt wird, die von allen Menschen gleichermaßen verstanden wird: der Musik. Dabei treffen wuchtige Sounds auf empowernde Lyrics, energiegeladene Melodien auf Metal pur. Und Bülent Ceylan auf die erfolgreichen Musiker von Saltatio Mortis. „Wir kämpfen für Gerechtigkeit, Brüderschaft, Nächstenliebe und gegen Rassismus, haben also eine ähnliche Lebenseinstellung – das war wirklich super“, so der 48-Jährige über die wichtige Botschaft des Tracks. Eine Message, die auch Saltatio Mortis Musiker Alea am Herzen liegt: „Nachdem Bülent und ich so viel Spaß beim Dreh unseres Tourtrailers hatten, war ich natürlich begeistert, als er mich gefragt hat, ob ich einen Song mit ihm singen würde. Das Lied passt einfach zu uns. Wir haben uns bei dem Dreh das erste Mal getroffen, doch es war, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen – wir sind wie Brüder.“

Wir sind wie Brüder, immer wieder

Ich geb mein letztes Hemd für dich

Wir sind wie Brüder, Narren und Krieger

Ich weiß genau, du tust alles für mich

Wir feiern das Leben, die Freundschaft und uns

Singen zusammen unsere Lieder

Das gilt für immer, was auch kommt

Wir sind wie Brüder

Mit Brüder liefert Bülent Ceylan eine weitere Singleauskopplung aus seinem Metal-Album Ich Liebe Menschen. Ein Longplayer, dessen Botschaft für sich steht. Denn Bülent Ceylan liebt alle Menschen – all ihrer Verfehlungen und Unzulänglichkeiten zum Trotz. Weil er einer von ihnen ist. Und sich ein friedliches Miteinander wünscht. Ohne Hass und Hetze. Dafür mit Liebe. Ein Ziel, für das er einsteht. Dabei stets an seiner Seite: seine Brüder.

Die neue Single Brüder von Bülent Ceylan x Saltatio Mortis sowie das dazugehörige Video, erscheinen am 02.02.2024 via OneFourAll Music (Universal Music) auf allen digitalen Plattformen: https://umg.lnk.to/Brueder

Bisher wurden aus dem Album Ich Liebe Menschen folgende Songs veröffentlicht: Ich liebe Menschen, Wohin Du Gehst, Lieder Gegen Nazis und Wenn Metaller Traurig Sind.

Das Album erscheint am 01.03.24.

Bülent Ceylan mit Band – Ich Liebe Menschen Tour 24

20.04.2024 – Stuttgart – Im Wizemann

21.04.2024 – Frankfurt – Zoom

24.04.2024 – Hamburg – Große Freiheit

25.04.2024 – Berlin – Astra

27.04.2024 – Hannover – Capitol

28.04.2024- Köln – E-Werk

Veranstalter: S-Promotion Event GmbH