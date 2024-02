Fatal Fire: „Arson“ erscheint am 28.03.

Mit Fatal Fire schickt sich einer der hoffnungsvollsten Power Metal-Newcomer Deutschlands an, mit einem überaus gelungenen Debüt ein deutliches Zeichen in der Metal Landschaft zu hinterlassen. Arson, so der Titel der Platte, wird am 28. März auf MDD Records erscheinen und acht Songs astreinen Female Fronted Power Metal, mit teilweise etwas Thrash und sehr viel Speed Metal Anleihen, enthalten. Aufgenommen und produziert wurde Arson in den Bazement Studio in Strinz-Trinitatis von Markus Teske, welcher auch schon Alben von Vandenplas, Kambrium, The New Roses, Mob Rules u. a. geschmiedet hat. Mehr Infos und eine erste Kostprobe gibts schon bald, den ersten Blick aufs Coverartwork findet ihr anbei.

