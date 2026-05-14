Any Given Sin: sind zurück mit neuer Single ‚Lifeline‘

Any Given Sin sind mit ihrer neuen Single Lifeline zurück, dem ersten Vorboten ihres neuen Studioalbums, das später im Jahr 2026 erscheinen wird.

Über den Song sagt die Band:

„Lifeline handelt von Verrat und dem oftmals hoffnungslosen Gefühl, das damit einhergeht. Und davon, dass Vergebung in den meisten Fällen der einzige echte Weg zu innerem Frieden ist. Wir glauben, dass dieser Song für die meisten Menschen auf diesem Planeten nachvollziehbar ist. Und vermutlich auch für viele andere Welten.“

Entlang der endlosen Highways Nordamerikas reihen sich zahllose heruntergekommene Motels aneinander. Zwischen langen Fahrten und schweißtreibenden Shows sitzen Sänger Victor Richie und Gitarrist Mike Conner oft bis tief in die Nacht in solchen Hotelzimmern und arbeiten an Texten, obwohl sie eigentlich schlafen sollten. Statt Ruhe zu finden, setzen sie sich mit den dunklen Seiten des Lebens und ihren eigenen Dämonen auseinander – Zeile für Zeile, Vers für Vers. Victor schreibt eine Textzeile, Mike antwortet mit einer eigenen Idee, bis langsam ein Song entsteht. Diese Nächte verleihen der Band aus Maryland (komplettiert durch Bassist Rich Stevenson und Drummer Mike Showalter) ihren ganz eigenen Charakter. Genau diese Momente prägten auch das kommende zweite Studioalbum der Band.

„Die Texte entstehen definitiv in völliger Abgeschiedenheit“, erklärt Mike. „Victor und ich haben viele Nächte in Motels verbracht und bis drei Uhr morgens Wörter aufs Papier geschrieben – egal, wann wir wieder aufstehen mussten. Er zeigt mir eine starke Zeile und fragt: ‚Was hältst du davon?‘ Dann bringe ich meine Idee ein. Es ist ein langer und akribischer Prozess, aber auch sehr offen. Wir sprechen ehrlich miteinander. Oft geht es um dunklere Themen wie Traurigkeit und Depressionen. Das spiegelt sich in fast jedem Song wider.“

Diese ungefilterte Ehrlichkeit prägt den Sound der Band seit ihrem Debüt mit der unabhängig veröffentlichten EP Forbidden aus dem Jahr 2015. Erste Aufmerksamkeit erhielten sie mit Dynamite, das inzwischen über 13 Millionen Streams erreicht hat und zugleich ihr erster großer Radioerfolg wurde: Der Song war die meistgespielte Nummer auf SiriusXM Octane’s Accelerator, erreichte die Top 5 der BIGUNS Countdown-Charts und landete Ende 2019 unter den „Top 30 Songs of the Year“.

Anschließend gelangen der Band mit Insidious und Another Life zwei aufeinanderfolgende Nummer-1-Platzierungen bei SiriusXM. Der letzte Song sammelte bislang über 10 Millionen Streams. All das ebnete den Weg für ihr Debütalbum War Within, das 2023 erschien.

Die Platte erhielt viel Lob von der Presse: Distorted Sound hob hervor, dass „Any Given Sin sich mit ihrer einzigartigen Mischung aus härteren Rockelementen und einer theatralischen Note positiv abheben“, während Rock N Load das Album als „unglaubliche Platte, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient“ bezeichnete. Cryptic Rock schrieb in einer 5-von-5-Sterne-Kritik: „Das Debütalbum von Any Given Sin liefert auf ganzer Linie ab und beweist, dass Hard Rock lebendiger denn je ist.“ Das Debütalbum erreichte weltweit über 70 Millionen Streams, dazu kommen weitere 20 Millionen Streams für ihre Coverversion des Cutting Crew-Klassikers (I Just) Died In Your Arms Tonight.

„Es hat lange gedauert, bis wir an diesem Punkt angekommen sind“, sagt Mike abschließend. „Und wir werden alles geben, solange wir können. Ich bekomme oft Nachrichten von Menschen, die uns erzählen, dass unsere Songs ihnen durch schwere Zeiten geholfen haben. Wir hoffen, unseren Hörern Trost spenden zu können.“