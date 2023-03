Any Given Sin: veröffentlichen neuen Song

Any Given Sin und Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichen mit Calm Before The Storm eine zweite Aufnahme aus dem Debütalbum der Band, welches später in diesem Jahr erscheinen wird.

Produziert von Chris Dawson, verleihen Keyboards den Strophen eine cineastische Weite, während die Gitarren einen unbestreitbaren Sprechgesang anstimmen: „I’m making no apologies“. „Es ist ein Song über Beharrlichkeit“, sagt Frontmann Victor Ritchie. „Du stehst zu dem, was vor dir ist.“ Gitarrist Mike Conner fügt hinzu: „Du überlebst nicht nur eine traumatische Erfahrung – du wirst dadurch auch stärker.“

Der erste neue Song, Still Sinking, wurde seit seiner Premiere im Juli 2022 mehr als 3,5 Millionen Mal gestreamt. Das Video wurde über 108.000 Mal angesehen.

Innerer Kampf führt zu äußerem Ausdruck. Any Given Sin verwandeln den Konflikt in bissigen und eingängigen Hardrock, der von metallischer Intensität und alternativer Intimität geprägt ist. Das Quartett aus Maryland – Victor Ritchie (Gesang), Mike Conner (Gitarre), Rich Stevenson (Bass) und Mike Showalter (Schlagzeug) – verpackt diese unbändigen Emotionen in arenagroße Hymnen mit fetten Hooks und knüppelnden Riffs. Die Gruppe, die bis heute fast 20 Millionen Streams erreicht hat, im Radio läuft und sich eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, perfektioniert diesen stampfenden und kraftvollen Stil auf ihrem bevorstehenden Debütalbum bei Mascot Records, das später im Jahr 2023 erscheint.

Über die Jahre hinweg hat die Band unermüdlich geschrieben, aufgenommen und an ihrem unverwechselbaren Sound gefeilt. Im Jahr 2021 generierte Another Life mehr als 5,2 Millionen Spotify-Streams, gefolgt von Dynamite mit 4,5 Millionen Spotify-Streams. Dynamite und Insidious erreichten beide die Top 40 bei Active Rock Radio und katapultierten sich auf Platz 1 bei SiriusXM. Indem sie ihre Prüfungen, Leiden und Triumphe mit anderen teilen, bieten Any Given Sin den Fans eine gemeinschaftliche Katharsis, an der sie teilhaben können. „Wenn ihr uns zuhört, hoffen wir, dass ihr das Gefühl habt, nicht allein zu sein“, sagt Ritchie. „Egal, womit du zu kämpfen hast, die Musik zeigt dir, dass dich jemand hört.“ „Vieles davon mag düster und deprimierend klingen, aber es gibt eine positive Botschaft“, so Conner abschließend. „Keep going.“