Terry Hoax am 02.03.2023 im Rosenhof in Osnabrück

Event: Happy Times Are Waiting Tour 2023

Band: Terry Hoax

Ort: Rosenhof Osnabrück

Datum: 02.03.2023

Zuschauer: ca. 500

Genre: Rock

Link: www.terryhoax.de

Setliste:

Gonna Sing A Song For You Inbetween What Are You Here For Insanity 1970 Policy Of Truth Credible Love All Another Face Pale Soul So Long When Love’s Gone Grashopper From Love To Hate And Back Touch The Sky

Zugabe:

Fish Named Napoleon Waterland

Der Rosenhof in Osnabrück ist seit 2004 eine feste Größe, wenn es um Events im Landkreis geht. Das ehemalige Kino wurde damals komplett umgebaut und ist seitdem aus der Kulturszene nicht wegzudenken. Ich habe bereits etliche Konzerte hier erlebt und heute freuen wir uns auf Terry Hoax aus Hannover. Bevor wir in den Musikgenuss kommen, müssen wir uns erst mal mit dem neuen Konzept der bargeldlosen Zahlung vertraut machen. Man kann im Rosenhof seit einiger Zeit nur noch mit EC-Karte oder mit der zuvor im Foyer aufgeladenen hauseigenen Clubkarte zahlen. Wir entschließen uns für die zweite Variante – so bleibt der Konsum im Blick und der Kontoauszug explodiert nicht, wenn der Abend dann doch mal etwas länger und die Anzahl der Bestellungen größer wird (was bei der anderen Variante ja jedes Mal eine EC-Zahlung auslöst).

Als Vorgruppe für den heutigen Abend sind Liquid Skin aus Osnabrück angekündigt. Die kleine Combo aus Tom Ivison (Gesang/Bass) sowie Olli (Drums) und Reni Wolters (Gitarre), gibt im Internet noch nicht viel von sich preis. Die Homepage ist im Aufbau, die Facebook-Seite mit 127 Followern ist nicht überrannt. Nach einigem Scrollen stelle ich fest, dass die ehemalige Coverband erst im Dezember 2020 ihren ersten eigenen Song veröffentlicht hat. Pünktlich um 20:00 Uhr betreten sie die Bühne und beginnen mit der Show. Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zum ersten Mal auf einem Event auch die Kamera zu füttern und ich kämpfe tapfer gegen die oft doch sehr dunkle Beleuchtung an und hoffe, dass was Brauchbares dabei herauskommt. Natürlich nehme ich mir trotzdem auch die Zeit zum Zuhören und habe definitiv schon schlechtere Vorgruppen gesehen. Hier wird gute Rockmusik performt, die mich zwar nicht aus den Schuhen fegt, aber die man sich ruhig geben kann. Von gekonnten Gitarrenriffs bis zu melodiösem Gesang ist alles dabei, es nervt nichts und irgendwie überraschend verlassen sie nach nur 30 Minuten schon wieder die Bühne. Vielleicht ist hier dann auch einfach das eigene Material am Ende? Das Publikum jedenfalls wirkt zufrieden, aber nicht überhitzt. Zeit, sich ein Kaltgetränk zu besorgen und alte Freunde wiederzutreffen. An diesem Abend haben sich doch so einige bekannte Gesichter eingefunden, um mit Terry Hoax den Tourstart zu zelebrieren.

Um 21:00 Uhr ertönen die ersten Klänge und wir gehen durch den inzwischen doch recht gut gefüllten Rosenhof in die ersten Reihen. Da ich vor grad einer Woche eine OP hatte, bin ich etwas vorsichtig, aber es gibt tatsächlich nicht das geringste Platzproblem vor der Bühne. Wenn ich schon nicht tanzen kann, dann möchte ich doch wenigstens ganz vorne dabei sein. Mit Gonna Sing A Song For You heizen die fünf Musiker uns direkt ein. Terry Hoax sind einfach eine Liveband und die Spielfreude springt von der ersten Minute an aufs Publikum über. Es folgen Inbetween und What Are You Here For. Das Publikum um mich herum ist textsicher und voll dabei. Das möchte Sänger Oliver Perau wohl auch aus der Nähe erleben und springt mal eben runter zu uns und performt gemeinsam mit den begeisterten Fans weiter. Als er anschließend wieder zurückklettert, merkt er an, dass es ziemlich blöd ist, sich schon beim dritten Song mit der Höhe der Bühne so zu verschätzen, dass man sich beim Aufkommen dermaßen wehtut, dass der Abend eigentlich gelaufen ist. Dann beginnt direkt Insanity und von Schmerzen ist nichts mehr zu erkennen. Perau ist halt durch und durch Entertainer, was er nicht nur mit dieser Rocktruppe, sondern auch in anderen Genres als Juliano Rossi und mit dem Projekt Klang Und Leben immer wieder beweist. 1970 wird vom Publikum frenetisch abgefeiert, bevor mit Policy Of Truth der erfolgreichste Cover-Song der Hannoveraner vom etwas zu euphorischen Sänger angekündigt wird. An dieser Stelle hat er sich etwas auf der Setliste verlesen, aber seine Kollegen sind spontan genug und es hätte wohl niemand von uns gemerkt, dass eigentlich Credible dran gewesen wäre. 😀 Mit Live All folgt ein weiterer Gassenhauer und auf den Gesichtern um mich herum sehe ich überall dieses debile Grinsen, das man halt einfach bekommt, wenn man in seiner Wohlfühlzone angekommen ist. Konzerte und Musik sind wie eine Blase, die einen einhüllt und für ein paar Stunden in eine heile Welt entführt. Egal ob Another Face, Pale Soul, So Long oder When Love’s Gone, die Gäste kennen den größten Teil der Texte und feiern ihre Band. Dann kommt Grashopper und Olli Perau wirbelt über die Bühne, als hätte er selbst mindestens zwei Dutzend Grashüpfer in den Turnschuhen. Mich juckt es in den Füßen mitzuspringen und ich muss mich echt am Riemen reißen, es nicht zu tun. Nach From Love To Hate And Back wird mit Touch The Sky der letzte Song des Abends angekündigt und spätestens jetzt sind sich alle einig, dass die Songzeile „We are friends forever“ für jeden Einzelnen hier im Rosenhof gilt. Das ist es, glaube ich auch, was den Erfolg dieser Band ausmacht. Die Interaktion mit dem Publikum, die Herzlichkeit und Freude, die einem von der Bühne entgegenkommt und auch die Freundlichkeit unter den Fans, die inzwischen zu einer großen Gemeinschaft zusammengewachsen sind. Ein Terry Hoax Konzert ist wie nach Hause kommen. Es gibt keine Mega-Überraschungen, aber alles ist so herrlich vertraut und so voller positiver Energie, dass man einfach immer gerne wiederkommt. Natürlich werden Kai Schiering (Bass), Jens Gallmeyer (Gitarre), Markus Wichary (Gitarre), Michael Hachmeister (Drums) und Oliver Perau nicht so einfach von der Bühne gelassen und es folgen mit Fish Named Napoleon und Waterland noch zwei Zugaben, bevor wir zufrieden und glücklich die Heimfahrt antreten. Terry Hoax sind allen Freunden von guter Rockmusik zu empfehlen und sie sind definitiv auf der Liste meiner Favorite-Live-Bands.