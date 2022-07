Any Given Sin: präsentieren neue Single „Still Sinking“

Any Given Sin und Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichten gestern mit Still Sinking die erste Auskopplung aus dem für 2023 angekündigten neuen Studioalbum.

Hier gibt es auch das offizielle Video zum Song:

„Still Sinking wurde inspiriert von der immer größer werdenden Suchtproblematik, die nicht nur die USA, sondern die ganze Welt plagt. Es ist ein Song, bei dem jeder Hörer in der Lage sein sollte, ihn zu interpretieren und zu verinnerlichen, um seine eigenen persönlichen Kämpfe zu bewältigen. Wir hoffen, dass er für den Hörer therapeutisch sein kann. Auch wenn es nur für dreieinhalb Minuten ist“, äußert sich die Band zu ihrem Output.

Mascot Records / Mascot Label Group nahmen Any Given Sin bereits 2021 unter Vertrag, um ihre Single The Way I Say Goodbye zu unterstützen.

Mehrere Elemente kommen zusammen, um jede Verbindung zu stärken. Denn ausgeprägte Persönlichkeiten schärfen Any Given Sin’s Kante. Das Quartett aus Maryland/Virginia – Victor Richie (Gesang), Mike Conner (Gitarre), Rich Stevenson (Bass) und Mike Showalter (Schlagzeug) – verbindet Metal, Hard Rock und Alternative zu einem eigenen, dunklen, dynamischen und tiefgründigen Stil. Mit fast 12 Millionen Streams und zwei Millionen YouTube-Views sowie mehreren Nummer-eins-Singles auf SiriusXM erregten Aufmerksamkeit.

Any Given Sin traten erstmals 2015 mit ihrer Debüt-EP Forbidden in Erscheinung. Erste Streaming-Erfolge folgten mit Dynamite, das insgesamt über 5 Millionen Mal angehört wurde, während Another Life allein über Spotify 4,6 Millionen Streams verzeichnen kann. Jede dieser Veröffentlichungen erreichte Platz 1 auf SiriusXM und dominierte den von Fans betriebenen „Big Uns Countdown“. Es folgte eine breite Radiounterstützung, die den Grundstein für die breite Fanbasis der Band legte. Auf dem Weg dorthin arbeiteten sie mit John Moyer von Disturbed und Trevor Kustiak (Evans Blue Producer) zusammen, bevor sie mit Chris Dawson (Saul, Seasons After) den perfekten Partner fanden. Gitarrist Mike Conner meint: „Dawson hat definitiv dazu beigetragen, den AGS-Sound abzurunden. Er ist nicht nur ein großartiger Produzent, sondern auch ein großartiger Autor und Tontechniker. Er hat die Fähigkeit, das, was wir machen, zu durchdringen und Ideen aus einer etwas anderen Perspektive einzubringen, während er die Identität von AGS bewahrt.“ Das kristallisierte sich bereits auf der 2021er Single The Way I Say Goodbye heraus.

https://www.facebook.com/yoursinAGS

https://anygivensinband.com/