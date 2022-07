Rage: veröffentlichen neue EP „Spreading The Plague“ im September

Mit einer besonderen Überraschung belohnt die deutsche Power Metal-Band Rage ihre Fans für die Treue und Geduld während der pandemisch bedingt langen Wartezeit: Rechtzeitig zur großen Co-Headlining-Tour mit Brainstorm im Oktober und November 2022 und als Appetizer auf das, was dort zu hören sein wird, veröffentlichen Sänger/Bassist Peavy Wagner und seine Bandkollegen Jean Borman, Stefan Weber (beide Gitarre) und Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos (Schlagzeug) die EP Spreading The Plague mit drei bislang unveröffentlichten neuen Songs sowie drei lohnenden Bonustracks. Peavy: „Dies ist ein Dankeschön an unsere Fans, die Rage seit vielen Jahren loyal zur Seite stehen und auf die wir uns bei den bevorstehenden Konzerten riesig freuen.“

Bestückt ist Spreading The Plague mit den Songs To Live And To Die, Spreading The Plague und The King Has Lost His Crown, die alle drei aus der Produktionsphase zum 2021er Album Resurrection Day stammen, bislang aber nirgendwo veröffentlicht wurden. Peavy: „Dies sind Nummern, die wir in der gleichen Studioqualität wie das Material von Resurrection Day aufgenommen aber bislang bewusst zurückgehalten haben, um unserer Anhängerschaft etwas Besonderes zur Tournee zu spendieren.“ Mit Resurrection Day konnten Rage große Erfolge verzeichnen: Das Album kletterte im September 2021 in vielen Ländern auf hohe Charts-Positionen, in Deutschland beispielsweise auf Rang 14, in Japan sogar auf Rang 12, in der Schweiz auf Platz 38, in den USA und Kanada auf die mehr als respektablen Positionen 46 bzw. 81.

Lest hier auch das Review unseres Time For Metal Redakteurs Steffen B.

Abgerundet wird die aktuelle EP durch drei Bonustracks: Bei A New Land handelt es sich um eine neue Unplugged-Version, während The Price Of War 2.0. vor einigen Monaten zur Vorstellung der neuen Bandmitglieder Jean Borman und Stefan Weber als digitale Single inklusive Videoclip eingesetzt wurde, bislang jedoch auf keinem physischen Tonträger zu finden war. Gleiches gilt auch für den Rage-Klassiker Straight To Hell, einem Livestream aus der Balver Höhle vom Juli 2020.

Es kündigt sich also Spannendes an: eine neue EP (mit einem sehenswertem Cover-Artwork von Karim König, der u.a. bereits The Devil Strikes Again und Seasons Of The Black designt hat) sowie eine große Europatournee im Oktober/November 2022. Für Rage-Fans gab es schon deutlich trostlosere Aussichten…

Spreading The Plague Tracklist:

01. To Live And To Die

02. Spreading The Plague

03. The King Has Lost His Crown

04. A New Land (Acoustic Version)

05. The Price Of War 2.0

06. Straight To Hell (Live From The Cave)

Spreading The Plague erscheint am 30. September 2022 über SPV/Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> DigiPack

=> LP, 140 g, schwarzes Vinyl, bedruckte Innentasche

=> Download / Streaming

Pre-Order Link: https://RageSPV.lnk.to/SpreadingThePlague

=> Exklusive CD/LP Bundle mit einem T-Shirt nur im Steamhammer Shop

Pre-Order Link: https://shop.steamhammer.de/artists/rage/store

Rage live 2022:

30.07. Hünfeld – Rhön Rock Open Air

06.08. Regensburg – Metal United Festival

12.08. Pfungstadt – Phungo Festival

20.08. Essen – Turock Open Air

27.08. Tennenbronn – Metalacker

03.09. Brüggen – Bongert Open Air

Auf Tour mit Brainstorm

13.10. Mannheim – 7er Club

14.10. Siegburg – Kubana

15.10. AT-Wörgl – Komma

16.10. München – Backstage

18.10. CH-Pratteln – Z7

25.10. Nürnberg – Hirsch

26.10. Berlin – Lido

27.10. Fulda – Kreuz

28.10. Flensburg – Roxy

30.10. Osnabrück – Bastard Club

31.10. Stuttgart – Im Wizemann

02.11. Hamburg – Kulturpalast

03.11. Übach-Palenberg – Rockfabrik

06.11. Trier – Mergener Hof

10.11. Burglengenfeld – VAZ

11.11. Neuruppin – Kulturhaus Stadtgarten

12.11. Hanerau – Hademarscher Hof

13.11. Bochum – Zeche

http://www.rage-official.com/

https://de-de.facebook.com/RageOfficialBand/