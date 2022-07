Haste Open Air am 09.09.2022 und 10.09.2022 in Osnabrück-Haste (Vorbericht)

Festivalname: Haste Open Air

Bands: Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Liederkranz Haste, About Monsters, O‘Reillys And The Paddyhats, Von Grambusch, Itchy, 5Raumfenster, Tyna, Milliarden

Ort: Osnabrück-Haste

Datum: 09.09.2022 – 10.09.2022

Kosten: Einzelticket ab 21,00 Euro, Kombiticket ab 31,00 Euro

Genre: Rock, Punk

Besucher: ca. 1.500 Besucher

Veranstalter: Haste Open Air Christus König Gemeinde

Link: www.hasteopenair.de

Das Haste Open Air ist ein kleines Festival in Osnabrück-Haste, das viele vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel haben. Mit fast 1.400 Besuchern im letzten Jahr und Auftritten von Betontod, Versengold, Rogers, Killerpilze, Liedfett, Mr. Irish Bastard & etlichen mehr seit Gründung 2008 ist es durchaus attraktiv. In diesem Jahr werden Mr. Hurley & Die Pulveraffen dort ein Heimspiel feiern und garantiert für Stimmung sorgen. Den Samstag komplettieren die Irish Folk Punk Band O‘Reillys And The Paddyhats sowie Von Grambusch (Akustik Pop Punk) und About Monsters (Alternative Rock). Aber auch den Freitag sollte man nicht außer Acht lassen. Neben dem Liederkranz Haste werden die Leipziger 5Raumfester (Alternative Rock) und Sängerin Tyna aus Hamburg (Punkrock) performen. Rund machen den ersten Tag dann Itchy, die bereits seit über 20 Jahren Pop-Punk zelebrieren und dem Publikum ordentlich einheizen werden sowie die Rockband Milliarden aus Berlin, die als Wiederholungstäter nach fünf Jahren nun zum zweiten Mal hier auf der Bühne stehen werden.

Die Tickets für dieses Event gibt es online oder beim Pfarrbüro Christus König in Osnabrück. Mit nur 31,00 Euro fürs Kombiticket ist das ein recht günstiger Spaß. Und als wäre das nicht genug, handelt es sich auch noch um ein Benefiz-Festival. Die Erlöse gehen zu 75 % an die Partnergemeinde in Kuba und zu 25 % an eine soziale Einrichtung in Osnabrück. Bleibt noch zu sagen, dass für Speisen und Getränke zu fairen Preisen vor Ort gesorgt ist. Zelten ist leider nicht möglich. Rundherum gibt es öffentliche Parkplätze und die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte problemlos möglich sein. Also hingehen, feiern und damit kleine Festivals unterstützen!