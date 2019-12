Lahnau Rocks For Benefit #4: mit Bülent Ceylan

Am 7. März 2020 gibt es ein ganz spezielles Highlight in der Lahnauhalle Waldgirmes: Lahnau Rocks For Benefit 4 findet statt. Dieses Mal steht ein ganz besonderer Gast auf der Bühne: Der Comedian Bülent Ceylan spielt ein 45-minütiges Programm. Ebenfalls rocken drei namhafte Bands der letzten drei Events als Best-of auf der Bühne für den guten Zweck: Coverband Eve mit Klassikern und aktuellen Songs, Mandowar mit Metal-Klassikern im Country-Stil und Mother’s Milk mit Cover-Hits der Red Hot Chili Peppers.

Mit der vierten Auflage des Events verfolgt das Team um Andreas Wudi gleich zwei Spendenzwecke. Der Erlös des Abends kommt dem mittelhessischen Verein Menschen für Kinder e. V. zugute und wird zu gleichen Teilen zweckgebunden an die Trauerbegleitung Charly und Lotte sowie an die Bülent Ceylan für Kinder-Stiftung weitergegeben.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen, Hardtickets sind für 18 Euro bei den Vorverkaufsstellen in Lahnau (Autodienst Lahnau und Salon Petra), in Wetzlar (Rittal Arena und Event Werkstatt), in Gießen (Tourist Info und Haus der Karten), in Herborn (Sporthaus Seissler und Haus der Jugend) sowie in Marburg (KFZ und Erwin Piscator Haus) erhältlich. Ebenso sind Online-Tickets über www.lahnau-rocks-for-benefit.de buchbar.

https://www.lahnau-rocks-for-benefit.de/

https://www.facebook.com/LahnauRocksForBenefit/