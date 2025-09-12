Bülent Ceylan: unterschreibt weltweiten Plattenvertrag bei Napalm Records

Bülent Ceylan dominiert seit über 25 Jahren die Bühnen der Republik. Was als einer der inzwischen bekanntesten Comedians Deutschlands begann und ihn nach seinem Musik-Debüt Ich Liebe Menschen (2024) direkt nach Wacken führte, wird nun an der Seite von Napalm Records gebührend fortgesetzt. Voller Stolz verkündet das führende österreichische Rock- und Metal-Label die künftige Partnerschaft! So kommt zusammen, was zusammengehört, denn Bülent Ceylan ist längst nicht mehr nur Metal-Fan.

Sein erstes Programm schrieb der Mannheimer im Jahr 1998. Folgend wuchsen Bühnen wie Haare, außerdem baute er sein Repertoire beeindruckend aus. Bülent Ceylan Comedian, Moderator, Buchautor, Schauspieler, Synchronsprecher und natürlich Musiker. Im deutschsprachigen Industrial Metal verankert, aber vielseitig mit Duetten von Saltatio Mortis bis Peter Maffay ausgeschmückt, erschien 2024 sein erstes Album. Neben den wuchtigen Klängen beweist Bülent Ceylan darauf inhaltlich einmal mehr seinen genauen Blick auf die Gesellschaft. Ich Liebe Menschen thematisiert haltungsstark Hass im Netz und Rassismus ebenso wie Nächstenliebe, nicht albern, aber doch mit charakteristischem Augenzwinkern. Für alle Metalheads steht fest: Bülent Ceylan kann nicht nur zur Auflockerung seiner Comedy-Shows headbangen!

Bülent Ceylan zum Signing bei Napalm Records: „Ich freue mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit Napalm Records und bin dankbar, dass sie an mich glauben. Wir rocken das gemeinsam. Das wird so krass!“

Napalm Records CEO Thomas Caser: „Humor, Herzblut und Heavy Attitude – genau dafür steht Bülent Ceylan, und genau deshalb passt er perfekt zu uns bei Napalm Records! Herzlich willkommen!“