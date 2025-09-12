5th Avenue: die Hamburger Kultrocker melden sich mit „Machine Gun“ zurück

Echter, energiegeladener Classic-Hardrock von der Waterkant – dafür stehen seit mehr als drei Jahrzehnten die Hamburger Jungs und Mädels von 5th Avenue. Authentisch, geradlinig und ehrlich begeistern sie ihr Publikum von der ersten Minute an.

Nach ihrem gefeierten Album Last Greetings From The Petting Zoo (2016) arbeitet die Band derzeit am nächsten Longplayer, dessen Veröffentlichung 2026 geplant ist. Das Album ist längst überfällig und wird von Fans mit Hochspannung erwartet – nicht zuletzt, weil die Produktion durch die Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste.

Die Erfolgsgeschichte von 5th Avenue reicht bis ins Jahr 1989 zurück. In den 90ern landete die Band einen Major-Deal bei Polydor und nahm ihr Debüt im legendären Goodnight LA Studio auf. Doch statt eines Albums erschien nur die erfolgreiche Single Luka (Suzanne Vega-Cover), bevor sich die Band 1996 unerwartet auflöste. Erst 2012 kehrte 5th Avenue – in neuer und alter Besetzung – zurück und setzt seither mit einem reiferen, kompromisslosen Sound fort, was sie schon damals begonnen hatten.

Jetzt legen die Hamburger Hardrocker mit Machine Gun (2025) ihren neuesten Song und ein brandneues Video vor – ein Vorgeschmack auf das kommende Album und ein klares Statement: 5th Avenue sind noch lange nicht fertig!