Le Rox: veröffentlichen neue Single „Pain Relief“ – ein verletzliches, aber mitreißendes Punk-Statement

Die Londoner DIY-Hardcore-Punk-Band Le Rox meldet sich am 22.08.2025 mit ihrer neuen Single Pain Relief zurück. Veröffentlicht über Red Tape Music, zeigt sich die Band so offen und verletzlich wie nie zuvor – ohne dabei ihre unbändige Energie einzubüßen.

Pain Relief entstand in einer schwierigen Phase von Sängerin Laura und thematisiert Herzschmerz, Selbstzerstörung sowie den Kreislauf aus Schmerz und Verlangen. Ursprünglich fast verworfen, entwickelte sich der Song zu einem Symbol für Verletzlichkeit und zugleich zu einem wichtigen Schritt in der musikalischen Entwicklung der Band.

Produziert von Gitarrist Steffan und gemeinsam geschrieben, vereint der Track rohe Emotion mit packendem Hardcore-Sound, angereichert durch Einflüsse aus Punk und Metal. Das Ergebnis ist ein hymnischer Crossover, der den typischen High-Energy-Spirit von Le Rox auf eine neue Ebene hebt.

Die Band, deren Mitglieder aus Großbritannien, Brasilien und Venezuela stammen, konnte sich bereits mit ihrem Debüt Aufmerksamkeit sichern – unter anderem durch Airplay bei BBC Radio 1’s Introducing mit Alyx Holcombe. Nach gefeierten Auftritten beim Manchester Punk Festival und Facedown London im Scala steht 2026 das erste große Festival außerhalb Großbritanniens an: Le Rox sind beim Ain’t Like You Festival in Deutschland bestätigt.

Mit Pain Relief beweisen Le Rox einmal mehr, dass Hardcore-Punk verletzlich, kraftvoll und gleichzeitig grenzenlos mitreißend sein kann.