Classic Rock Night 1: Suzi Quatro, The Sweet und Black Jack kommen am 20.06.2026 auf die Freilichtbühne Wiesmoor

Wiesmoor bereitet sich auf ein musikalisches Highlight vor: Am 20.06.2026 verwandelt sich die Freilichtbühne Wiesmoor in ein Mekka für alle Fans zeitloser Rockmusik. Bei der Classic Rock Night Vol. 1 stehen mit Suzi Quatro, The Sweet und Black Jack drei echte Live-Acts auf der Bühne, die Rockgeschichte geschrieben haben.

Der Einlass beginnt um 16:30 Uhr, los geht es ab 18:00 Uhr. Die Besucher dürfen sich auf eine energiegeladene Open-Air-Show freuen – mit legendären Gitarrenriffs, Klassikern, die Generationen verbinden, und einer spektakulären Lichtshow. Für das leibliche Wohl ist mit Speisen- und Getränkeangeboten gesorgt, sodass einem unvergesslichen Sommerabend nichts im Wege steht. Die Classic Rock Night bringt damit erstmals internationales Rock-Flair auf die Freilichtbühne in Wiesmoor und verspricht ein Event voller Emotionen und Festivalstimmung – familienfreundlich und authentisch.

Tickets sind ab sofort exklusiv über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich. Der Vorverkauf über Eventim und Nordwest-Ticket.de startet am Mittwoch, 10. September, um 10:00 Uhr.

Classic Rock Night Vol. 1

Ort: Freilichtbühne Weismoor

Datum: 20.06.2026

Einlass: 16:30

Beginn: 18:00 Uhr

Line-Up: Suzi Quatro, The Sweet & Black Jack

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.ticket.io/i54zYeS9/