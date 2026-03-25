Cave: veröffentlichen Single/Video „Power Of Rock“

Cave haben ihre neue Single Power Of Rock. Der Song ist eine mitreißende Hymne über Musik als Erlösung. Er erhebt sich aus der Dunkelheit und erhebt sich trotzig. Der Song fängt das unaufhaltsame Feuer, den Stolz und die Einheit ein, die nur Rock entfachen kann. Mit donnernder Energie und rebellischem Geist feiert er den Herzschlag, der zu Höchstleistungen antreibt. Als Special Guest auf Power Of Rock ist Gitarrist Stephan Lill ( Vanden Plas) an der Leadgitarre zu hören!

Im April 2026 veröffentlichen Cave nicht nur ihr neues Album, sondern gehen auch als Special Guests der großartigen Masterplan auf deren Metalmorphosis Tour 2026 auf Tour.

17.04.26 Regensburg – Airport

19.04.26 Augsburg – Spectrum

21.04.26 Bensheim – Musiktheater Rex

22.04.26 Dortmund – Piano

28.04.26 Hannover – Musikzentrum

29.04.26 Hamburg – Knust

Weitere Shows:

11.04.26 Release Party, Alte Mühle, Filderstadt w/ Chinchilla

09.05.26 This Is Heavy Metal, Krone Lackendorf w/ Sirius Curse & Vanish

16.05.26 Rock N‘ Loc Festival, Markt Wald

w/ Violet, FM, Dare, Dynazty, Midnite City, Michael Bormann’s Jaded Hard and more

09-11.07.26 Rvbang Festival, Balingen

w/ Michael Schenker, Sonata Arctica, Orden Ogan, Mystic Prophecy and more

Cave sind:

Tommy Laasch – Gesang

Chris Lorey – Gitarre

Roberto Palacios – Bass

Chris Schwinn – Schlagzeug

Filip Kuzanski – Gitarre, Keyboards

Cave online:

https://www.facebook.com/Official.CAVE.Band

https://www.instagram.com/officialcaveband/