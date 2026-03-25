Cave: veröffentlichen Single/Video „Power Of Rock“

Cave haben ihre neue Single Power Of Rock. Der Song ist eine mitreißende Hymne über Musik als Erlösung. Er erhebt sich aus der Dunkelheit und erhebt sich trotzig. Der Song fängt das unaufhaltsame Feuer, den Stolz und die Einheit ein, die nur Rock entfachen kann. Mit donnernder Energie und rebellischem Geist feiert er den Herzschlag, der zu Höchstleistungen antreibt. Als Special Guest auf Power Of Rock ist Gitarrist Stephan Lill ( Vanden Plas) an der Leadgitarre zu hören!
Im April 2026 veröffentlichen Cave nicht nur ihr neues Album, sondern gehen auch als Special Guests der großartigen Masterplan auf deren Metalmorphosis Tour 2026 auf Tour.
17.04.26 Regensburg – Airport
19.04.26 Augsburg – Spectrum
21.04.26 Bensheim – Musiktheater Rex
22.04.26 Dortmund – Piano
28.04.26 Hannover – Musikzentrum
29.04.26 Hamburg – Knust
Weitere Shows:
11.04.26 Release Party, Alte Mühle, Filderstadt w/ Chinchilla
09.05.26 This Is Heavy Metal, Krone Lackendorf w/ Sirius Curse & Vanish
16.05.26 Rock N‘ Loc Festival, Markt Wald
w/ Violet, FM, Dare, Dynazty, Midnite City, Michael Bormann’s Jaded Hard and more
09-11.07.26 Rvbang Festival, Balingen
w/ Michael Schenker, Sonata Arctica, Orden Ogan, Mystic Prophecy and more
Cave sind:
Tommy Laasch – Gesang
Chris Lorey – Gitarre
Roberto Palacios – Bass
Chris Schwinn – Schlagzeug
Filip Kuzanski – Gitarre, Keyboards
Cave online:
https://www.facebook.com/Official.CAVE.Band
https://www.instagram.com/officialcaveband/