Simply Red: kommen im Im Oktober/November für zwölf Konzerte nach Deutschland und in die Schweiz

2025 feiern Simply Red ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Anlässlich dieses beeindruckenden Meilensteins geht die Band wieder auf Tour und erzählt ihre Erfolgsgeschichte von den Anfängen bis heute – von Picture Book (1985) bis Time (2023) und allem was dazwischen war. In Deutschland stehen im Herbst Auftritte in Hamburg, Leipzig, Berlin, München, Nürnberg, Mannheim, Stuttgart, Oberhausen, Hannover, Köln und Frankfurt auf dem Plan. Zudem gastiert die Band am 24.10.2025 im Hallenstadion Zürich.

Nur wenige Bands können den Erfolg und die Langlebigkeit von Simply Red vorweisen. Mit über 60 Millionen weltweit verkauften Alben, fünf Nr.-1-Alben in Großbritannien, 1,8 Milliarden Streams auf Streaming-Plattformen weltweit sowie über 1 Million YouTube-Abonnenten ist Simply Red nach wie vor eine der erfolgreichsten und beliebtesten Gruppen. Ihr Klassiker Stars (1991) war zwei Jahre lang das meistverkaufte Album in Großbritannien und Europa. Alle 13 Studioalben von Simply Red, einschließlich ihrer neuesten Veröffentlichung Time, erreichten in Großbritannien die Top 10.

1985 gründete Mick Hucknall im Arbeiterviertel von Manchester Simply Red und feierte mit der ersten Single Money’s Too Tight (To Mention) (1985) sowie dem für den BRIT Award nominierten Album Picture Book (die erste von 13 Nominierungen und drei BRIT Award-Gewinnen) früh Erfolge. Es folgte ein Jahrzehnt, in dem die Band Superstar-Status genoss und weltweite Hits produzierte. Auch heute noch sind die Tourneen von Simply Red auf der ganzen Welt ausverkauft. Ihre Konzerte überzeugen durch außergewöhnliche Qualität und Mick Hucknall gilt seit langem als einer der großartigsten Sänger der modernen Musik.

„Simply Red besteht nun schon seit 40 Jahren! Wir freuen uns darauf, dieses besondere Ereignis mit euch allen auf unserer Tour 2025 zu feiern“, sagt Mick Hucknall. „Die Fans können sich jetzt schon darauf freuen, all ihre Lieblingslieder von Simply Red von 1985 bis heute zu hören und einen unvergesslichen Abend zu erleben, an dem wir den unglaublichen Weg feiern, den wir in den letzten vier Jahrzehnten gemeinsam gegangen sind.“

17.102025 Hamburg – Barclays Arena Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

18.10 2025 Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

19.10.2025 Berlin – Uber Arena Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

21.10.2025 München – Olympiahalle Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

22.10.2025 Nürnberg – PSD Bank Nürnberg ARENA (ehem. Arena Nürnberger Versicherung) Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

24.10.2025 Zürich – Hallenstadion Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

25.10.2025 Mannheim – SAP Arena Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

26.10.2025 Stuttgart – Hanns Martin Schleyer Halle Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

28.10.2025 Oberhausen – Rudolf Weber-ARENA Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

29.10.2025 Hannover – ZAG Arena Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

31.10.2025 Köln – LANXESS Arena – Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025

01.11.2025 Frankfurt – Festhalle Simply Red: 40th Anniversary Tour 2025