Tito & Tarantula am 09.04.2025 im Mergener Hof Trier

Band: Tito & Tarantula

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 09.04.2025

Kosten: 31,50 € VVK

Genre: Rock ’n‘ Roll, Punk, Psychedelic Rock

Besucher: ca. 400 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/1588544605347175

Setliste:

Jupiter When You Cry In My Car Clumsy Pistolero Clavo Y La Cruz Slow Dream Bleeding Roses Back To The House X The Soul 99 Point -9 Bitch Lady Don’t Leave We Danced Sneer Bed Of Lies After Dark Angry Cockroaches Strange Face (Zugabe) Motorcycle Girl (Zugabe) La Bamba (Zugabe)

Heute geht es mal wieder nach Trier in den Mergener Hof, mittlerweile so was wie mein zweites Wohnzimmer. Wobei heute der Mergener Hof nicht zum Wohnzimmer wird, die Location verwandelt sich am heutigen Abend in die Titty Twitter Bar und das von From Dusk Till Dawn.

Tito & Tarantula, die Band aus dem Film From Dusk Till Dawn von Kultregisseur Robert Rodriguez aus dem Jahr 1996, gastiert heute im Mergener Hof im Rahmen ihrer Brincamos Tour 2025. Dass es hier heute Abend ziemlich heiß wird, dürfte vielen im Vorfeld schon klar sein. Schnell heißt es auch: Ausverkauft! Das wollen sich die Fans an der Porta Nigra natürlich nicht entgehen lassen!

Früh genug bin ich vor Ort und kann Oli, den Booker und Veranstalter vom Mergener Hof begrüßen, der mit der Veranstaltung sichtlich zufrieden ist. Bis auf ein paar wenige Fans, die bei fast jedem Metalkonzert hier sind, ist heute Abend doch eine etwas andere Fanschar hier als sonst. Das war mir allerdings klar.

Ich bin froh, Tito & Tarantula endlich noch einmal live zu erleben. Die Band habe ich in der Vergangenheit schon öfter gesehen, das ist allerdings schon einige Zeit her. Glücklicherweise gibt es keine Vorband und Tito Larriva wird mit seiner Band ca. zwei Stunden die Hütte zum Kochen bringen. Um 20:00 Uhr soll das Spektakel beginnen. Da aber noch viele Leute fehlen (es ist ja ausverkauft) wird der Beginn noch etwas nach hinten verschoben. Dann ist es endlich so weit. Mit dem erdigen Jupiter, einem Song des Albums Tarantism, beginnt die Show. Wir können uns schon einmal gemütlich einstimmen.

Da ich Tito Larriva schon lange nicht mehr gesehen habe, bin ich verwundert, denn er hat doch einiges abgenommen. Die Band spielt in der Besetzung Tito Larriva (Gesang, Gitarre), Victor Ziolkowski (Schlagzeug), Titos Tochter Lolita Carroll Larriva (Bass, Hintergrundgesang) und dem deutschen Marcus Praed (Gitarre, Gesang). In dieser Besetzung ist die Band bereits seit 2012 unterwegs und in dieser Besetzung habe ich die Band auch schon gesehen. Dabei hat man noch zwei Sängerinnen für den Backgroundgesang, die etwas schräg hinter der Band ihren Spaß haben und manchmal auch Gitarren in den Händen haben. Ob es Fake-Gitarren sind, weiß ich natürlich nicht.

Die Band hat den Titty Twister Keller hier direkt in der Hand. When You Cry, der nächste Song, stammt vom Album Hungry Sally And Other Killer Lullabies, dem zweiten Album der Band von 1999, welches zwei Jahre nach dem Debüt Tarantism veröffentlicht wurde. Anschließend heißt es einsteigen In My Car und ab Back Into The Darkness (Album Nummer 5 von 2008). Also, hier geht es wunderbar hin und her. Die Setlist ist so etwas wie eine Best-of-Setlist der Band.

Nicht nur vor der Bühne hat man richtig Spaß, sondern auch auf der Bühne. Der nicht allzu große Tito Larriva mit der Gitarre in der Hand und dem vor sich stehenden Mikro, bringt einen Hit nach dem anderen. Töchterchen Lolita Carroll Larriva, mittlerweile groß geworden, bedient lässig und cool den Bass. Mit ihrem eng anliegenden Latexkleid (oder ist es Leder?) sorgt sie für den entsprechenden Sex-Appeal, zu dem auch die hinter ihr platzierten Damen beitragen. Dabei lächelt sie schüchtern und verstohlen, sodass die Fans einfach so dahinschmelzen. Marcus Praed hat einige geniale Soli parat. Natürlich gehören solche Songs wie Pistolero, bei dem Lolita Carroll Larriva den Bass ganz zur Seite stellt und ihren Papa am Mikro begleitet, zu den Höhepunkten. Songs wie Bleeding Roses und Bed Of Lies dürfen nicht fehlen. Eine tolle Mischung aus sensiblen Songs, rockigen und punkig angehauchten Songs, das ist die Melange der Band. Bessere musikalische Unterhaltung, wie diese mit Tito & Tarantula gibt es kaum.

Der Höhepunkt kommt natürlich mit After Dark, jenem Song aus der berüchtigten Szene im Film From Dusk Till Dawn, den jeder wohl im Kopf hat. Salma Hayek in einer der Höhepunkte der Filmgeschichte und aus dem Roadmovie wird ein Horrormovie. Da ich Tito & Tarantula schon öfter gesehen habe, weiß ich natürlich, was jetzt kommt. Ja, leider nicht Salma Hayek 😉 Tito Larriva fragt eine Dame vor der Bühne: „You wanna dance?“ Sie weiß im ersten Moment nicht, was jetzt los ist. Klar, alle wollen tanzen. Zuerst darf die junge Dame auf die Bühne und dann werden es immer mehr. Die Bühne ist nun voll von Frauen und Männern, die auf der Bühne ihre Hüften zu After Dark bewegen. Dabei fällt auch das Mikro von Lolita Carroll Larriva um. Das macht aber nichts, das scheint sie auch der Dame zu erklären, die es aus Versehen umgeworfen hat. Absolut klasse, damit hat die Band natürlich alles gewonnen. Die Menge verlässt die Bühne wieder und mit Angry Cockroaches steht der vermeintlich abschließende und letzte Song des heutigen Abends an. Klar, dass die Zugaberufe danach nicht verstimmen wollen und die Band schnell wieder auf der Bühne ist. Mit Strange Face, Motorcycle Girl und dem bekannten La Bamba gibt es als Zugabe noch drei weitere Songs, die das Publikum hier mitreißen.

Ich bleibe noch etwas, um mich mit Veranstalter Oli zu unterhalten, allerdings nicht bis Dawn 😉 Das war mal wieder ein toller Abend hier im Mergener Hof, der heute Abend zum legendären Titty Twitter wurde und die Fans hier richtig begeisterte. Tito & Tarantula sind halte heiße Unterhaltung pur.

Weitere Bildergalerien:

Tito & Tarantula