Fragments Of Unbecoming: kündigen neues Album „Dawnbringer“ für den 23.05.2025 an

Die deutsche Melodic-Death-Metal-Kunstinstitution Fragments Of Unbecoming kehrt 2025 endlich mit ihrem lang erwarteten 7. Silberling Dawnbringer – The Amber Emperor zurück. Seit ihrer letzten Veröffentlichung Perdition Portal haben sie ihre einzigartige Mischung aus großartigen Melodien und wütendem Blackened Death Metal noch einmal verbessert und verfeinert.

Das Album enthält zehn brandneue Songs plus zwei Bonus-Recordings ihres allerersten Songs Fragments Of Unbecoming und des Titeltracks ihres fünften Kapitels The Art Of Coming Apart.

Dawnbringer wurde von Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner im berühmten Kohlekeller Studio abgemischt und gemastert, was einmal mehr einen fantastischen und brillanten, aber auch schädelzerstörenden Sound hervorgebracht hat. Das Artwork wurde wieder von Sascha Ehrich, dem Gitarristen der Band, gestaltet.

Die brandneue Single To Everyone And None ist ab sofort erhältlich – begleitet von einem kraftvollen Lyric-Video, das die für die Band typische Mischung aus wütendem Blackened Death Metal und majestätischer Melodie perfekt einfängt.