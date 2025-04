Within Destruction: veröffentlichen neues Album + Video zu Track „Hide & Sick“

Die slowenischen Cyber-Metal-Pioniere Within Destruction haben am 11. April ihr mit Spannung erwartetes neues Album Animetal über Sumerian Records veröffentlicht. Begleitend zum Release hat die Band ein brandneues Musikvideo zum Track Hide & Sick veröffentlicht, das ihr lebendiges, hyper-stylisiertes Animetal-Universum weiter vorantreibt.

Seht euch das Video zu Hide & Sick hier an:

Zum Release äußert sich Schlagzeuger Luka Vezzosi:

„We believe that Animetal is our most authentic release to date—a true fusion of who we are as individuals smashed together into a cohesive, high-energy experience. At its core, the music is still metal, but we’ve pushed the boundaries of borrowing and blending elements from other genres to make things even more dynamic, unpredictable and exciting. We hope listeners can connect with it and enjoy the ride as much as we had while writing it.“

Dem Namen gerecht werdend, bietet Animetal ein audio-visuelles Spektakel aus glitchiger Brutalität, von Trap beeinflussten Breakdowns und J-Pop-inspirierten Ohrwürmern – alles verpackt in der charakteristischen Ästhetik der Band. Mit jedem Track erweitert Within Destruction ihre genre-definierende Klangpalette und bewahrt gleichzeitig eine grundlegende Schwere, die das Chaos verankert.

Animetal enthält bereits veröffentlichte Singles wie Cybergirl, Kanashibari, Demon Child und den emotionalen Track Incomplete. Das Album zeigt, wie Within Destruction ihren Evolutionskurs fortsetzen, indem sie nahtlos klare Vocals, gutturale Gesänge, elektronische und anime-inspirierte Elemente sowie einen Hauch von Theatralik einfließen lassen.

Animetal – Tracklist:

1. Animetal

2. Demon Child

3. Kanashibari

4. Bitter Embrace

5. Fate // Separate

6. Cybergirl

7. Incomplete

8. Stay 4ever

9. Automaton

10. Hide & Sick

11. Torment

12. A Love That Slowly Died

Über Within Destruction:

Within Destruction sind eine innovative Metal-Band aus Slowenien. Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 stören sie die Deathcore- und Metalcore-Szenen. Bekannt für ihren intensiven Sound, integrieren sie auf einzigartige Weise elektronische Elemente und Anime-Samples in ihre Musik, was eine unvorhersehbare Tiefe schafft, die Fans weltweit begeistert. Mit ihrem 2016 veröffentlichten Album Vooid erlangten sie internationale Anerkennung und bauten mit ihrem respektlosen Ansatz im Metal eine treue globale Fangemeinde auf.

Ihr drittes Album Deathwish, das von Will Putney gemischt und gemastert wurde, festigte ihren Ruf weiter. Es enthält beliebte Tracks wie Human Defect und den Titeltrack, was zu ihrer ersten europäischen Headliner-Tour führte und ihren Durchbruch auf dem US-Markt einleitete. 2020 wagten sie mit Yokai einen mutigen Schritt, ein Album, das die Fans spaltete, indem es Metalcore mit elektronischen und Trap-Einflüssen vermischte und gleichzeitig anime-inspirierte Themen integrierte.

Die Band setzt weiterhin Grenzen, indem sie 2022 Lotus veröffentlichte, das sich stärker dem Metalcore zuwendet und klare Vocals einbezieht, was sowohl Empörung als auch Bewunderung unter den Zuhörern auslöste. Bekannt für ihre ambitionierten Live-Auftritte und unermüdliche Hingabe bleibt Within Destruction eine Kraft im modernen Metal, die ständig evolviert und Genre-Normen herausfordert. Mit Animetal geben sie ihr bisher kühnstes Statement ab.

Within Destruction online:

https://www.facebook.com/WithinDestructionTrueSlam

https://www.instagram.com/withindestructiondm/