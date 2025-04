Bastard Club: die Osnabrücker Szene kämpft ums Überleben und ruft zur Unterstützung auf

Der Bastard Club, langjähriger Dreh- und Angelpunkt der alternativen Subkulturszene in Osnabrück, steht vor einem kritischen Wendepunkt. Nach einer emotionalen Vereinssitzung am vergangenen Sonntag ist klar: Der Club will bleiben – doch alleine schaffen sie es nicht.

Mit einem öffentlichen Aufruf wenden sich der Vorstand und die Bastard-Crew an ihre Community: Helfende Hände werden dringend gesucht – nicht nur im praktischen, sondern vor allem im organisatorischen Bereich. Benötigt werden engagierte Unterstützer*innen für Bürokratie und Finanzen, die Koordination des Innenausbaus/Brandschutzes, sowie ein fester Sprecher zur Kommunikation mit Politik und Förderinstitutionen. Gesucht sind Beisitzer für den Vereinsvorstand – Menschen mit Herz, Hirn und ein bisschen Zeit.

Klares Ziel: Die Zukunft der Subkultur in Osnabrück sichern – an ihrem angestammten Ort an der Buerschen Straße.

Hier geht es zum Statement des HC-Family e. V.:

Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gäste des Bastard Clubs,

Nach der Vereinssitzung am letzten Sonntag ist allen Seiten klar geworden, dass wir versuchen müssen, die subkulturelle Szene in dieser Stadt zu erhalten –und das auch an diesem Ort an der Buerschen Straße. Aber … das geht nicht ohne eure Hilfe!!! Der Vorstand und die Bastard-Crew können ihren Teil an Wissen und Praxis weiter durchführen. Aber wir brauchen in 2, 3 wichtigen Bereichen eure Unterstützung. Wir suchen Helfer in den Bereichen „Bürokratie/Finanzwesen“, „Koordination für den Innenausbau/Brandschutz“und einen festen Sprecher/Ansprechpartner für die lokale Politik & Finanzierungshilfen/Fördergelder. Einfach erklärt: Beisitzer für den Kern des Vereinsvorstandes. Wenn ihr euch vorstellen könnt, eure Freizeit zu opfern, um für eine Sicherheit für subkulturelle Veranstaltungen in dieser Stadt zu sorgen. Dann schreibt uns bitte eine kurze Mail an: info@bastardclub.de

Egal ob Maurer, Trockenbauer, Tischler, Zimmermann, Architekt, Bürokraft, Student oder Kaufmann. Wir brauchen wirklich eure Hilfe, damit wir das alles gemeinsam schaffen können.

WIE WEIT SIND WIR? WAS BEWEGT UNS ZU DIESEM SCHRITT?

Nachdem wir das Statement zum „Ende“ des Clubs bekanntgegeben hatten, kamen viele E-Mails und Telefonate mit Agenturen, der lokalen Politik, Veranstaltern, Vereinsmitgliedern etc. Besonders lobenswert ist die Kommunikation mit unseren Verpächtern des Gebäudes. Sie wollen uns unterstützen und besonders uns finanziell bei der Pacht entgegenkommen, dass wir im Zeitraum der Sanierung/des Umbaus nicht in ein zu tiefes Minus kommen. Eines ist klar. Wir werden am 30.04.2025 erstmal unsere Location aufgrund der Brandschutzauflagen schließen müssen. Aber es gibt Gespräche mit privaten Unterstützern und Firmen, die uns mit Material, Ideen und handwerklichen Tätigkeiten helfen wollen. Aber wie jeder, der etwas Ahnung von diesen Punkten hat, weiß, reichen diese Unterstützungen nicht, um alles in einem knappen Zeitraum vernünftig durchzuführen. Deshalb brauchen wir diese Hilfe, die wir in diesem Text (oben) erfragen. Wenn wir den Club am 30.04.25 schließen müssen, werden wir (trotz Unterstützung) weiterhin monatlich ca. 3000 € an festem Personal, Strom und Nebenkosten haben. Besonders wichtig ist es für den Verein, unseren festen Tontechniker (gelernter Elektriker) für die Umbauphase zu halten. Nach dem Gespräch am Sonntag kamen sehr gute Ideen zu den finanziellen Punkten in der „Auszeit“ – Wir als „e. V.“ können Spendenquittungen ausstellen (Kommunikation wegen Quittungen etc. bitte an: office@bastardclub.de) . Wir werden in den nächsten Tagen einen „Found“ erstellen, um während der Umbauphase unsere monatlichen Kosten halten zu können. Ihr wisst selber: Keine Veranstaltungen = kein Umsatz.

Wir werden auch versuchen, mit lokalen Partnern Benefizveranstaltungen/Partys/Konzerte in der Umbauphase zu machen. Wir wollen uns nochmal für die pickepackevolle Vereinssitzung am letzten Sonntag bedanken. Für uns war es eine wichtige, emotionale Sitzung und sie motiviert unsere Seite, weiterzumachen. Aber das geht wirklich nicht ohne eure Hilfe. Also: Schreibt uns eure Ideen und überlegt euch, ob ihr uns handwerklich/bürokratisch in den nächsten Wochen helfen könnt. (info@bastardclub.de)

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Die HC-Family e. V. (im Bastard Club)