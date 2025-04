Traverse The Abyss: entfesseln mit „Consequence“ einen düsteren Metalcore-Donnerschlag

Macht euch bereit für den Aufprall. Die Metalcore-Schwergewichte aus Scranton, Traverse The Abyss, melden sich mit ihrer neuen, brachialen Single Consequence zurück – ein klanglicher Faustschlag, der mit rasenden Riffs, donnernden Breakdowns und einer schonungslos ehrlichen lyrischen Auseinandersetzung über die Folgen von Entscheidungen, die im Dunkeln getroffen wurden, aufwartet.

Consequence zeigt die Band von ihrer wildesten und gleichzeitig ausgefeiltesten Seite – ein wilder Energiesturm trifft auf präzisen Groove und moshpit-würdige Aggression. Mit moderner Schärfe produziert, ist der Track ein brutaler, aber ehrlicher Spiegel innerer Konflikte, Verantwortung und der unheimlichen Nachwirkungen eigener Taten.

„In diesem Song geht es darum, sich den Konsequenzen seiner Entscheidungen zu stellen – dem Schmerz, dem Bedauern, der Klarheit, die einen trifft, wenn der Schaden bereits angerichtet ist“, sagt Eric Abyss, Frontmann von Traverse The Abyss. „Wir alle haben schon Konsequenzen erlebt – ob selbst verschuldet oder unerwartet. Dieser Track ist dieser Moment der Abrechnung, verwandelt in Musik.“

Nach einer Reihe energiegeladener Shows und wachsender Aufmerksamkeit in der Underground-Metal-Szene markiert Consequence die vierte Veröffentlichung der Band in diesem Jahr – und ein kraftvolles vorletztes Statement vor dem kommenden Memento Mori EP, das am 25.04.2025 erscheint.

Consequence ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Fans von Lamb Of God, Slipknot, Emmure und Knocked Loose werden in Traverse The Abyss eine neue, aber vertraute Wut wiederfinden – eine Band, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit Lärm und Bedeutung gleichermaßen zu beeindrucken.