Gaerea am 23. April 2025 im UT Connewitz Leipzig

Eventname: Coma European Tour 2025

Headliner: Gaerea

Suport: Chaver

Ort: UT Connewitz, Leipzig

Datum: 23.04.2025

Genres: Post Black Metal,

Es ist Mittwoch, Ostern liegt hinter uns und manch einer hat noch ein paar Tage Urlaub. So auch wir und wie verbringt man einen Urlaubstag am besten? Richtig, mit einem coolen Konzerterlebnis. Da kommt es uns gerade recht, dass die Portugiesen von Gaerea am 23. April Hof halten im UT Connewitz in Leipzig. Wir machen uns also auf den Weg und stehen pünktlich vor der Bühne in Connewitz.

Als Support haben wir die lokale Band Chaver im Programm, die auch genau um 20 Uhr beginnt, der Menge einzuheizen. Hardcore und Metal vereinen sich bei den Leipzigern, die vor kurzem ihr zweites Studioalbum Of Gloom veröffentlicht haben, in einer schönen Mischung. Das passt schon ganz gut zum Hauptact, so ganz unser Ding ist es aber leider bisher nicht. Das ist aber auch gar kein Problem. Die Stimmung passt trotzdem und das UT Connewitz Publikum ist gut auf den heutigen Hauptact vorbereitet.

Der Auftritt geht gefühlt trotzdem schnell vorbei und die Umbaupause verschafft Gelegenheit, den Blick mal über den Merchstand streifen zu lassen. Auch die Getränke lassen sich jetzt noch einmal auffrischen. Das UT Connewitz ist eine der beliebtesten Locations in Leipzig. Uns gefällt es hier ganz gut und die Halle füllt sich langsam.

Nach 21 Uhr stehen dann schon Gaerea auf der Bühne und legen in gewohnter Manier ordentlich los. Wer schon einmal eine Show der Post Black Metaller gesehen hat, kennt die unglaubliche Energie und Präsenz der Ausnahmeband. In ihre mit weißen Drucken versehenen Kapuzen gehüllt und mit der bandtypischen Theatralik auf der Bühne, kommt keine Langeweile auf. Gaerea stellen mit der aktuellen Tour ihr 2024er-Album Coma vor. Die Setlist besteht daher aus einigen Songs des Albums. Das Publikum ist mitgerissen, ekstatisch und geht begeistert mit. Dass Gaerea nicht so leicht in ein Genre zu packen sind, sieht man auch am Publikum selbst. Eine Mischung aus Black Metallern, Deathcore Anhängern und ganz vielen Metalheads dazwischen finden sich in der Menge wieder. Die Portugiesen haben irgendwie ihre eigene Schublade gefunden und das ist auch wirklich gut so. Vergleiche fallen mir immer wieder schwer. Nach einer Stunde geht das heutige Konzert auch schon zu Ende und der Spaß ist schon vorüber. Wir finden das gar nicht so schlimm, denn die Osterfeiertage stecken uns noch etwas in den Gliedern. Wir fahren glücklich und zufrieden nach Hause und freuen uns schon auf das nächste Mal, Gaerea live zu sehen. Hoffen wir, dass es nicht zu lange auf sich warten lässt.