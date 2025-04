Landmvrks: veröffentlichen ihr brandneues Album „The Darkest Place I’ve Ever Been“

Die französischen Metalcore-Titanen Landmvrks haben am 25. April offiziell ihr mit Spannung erwartetes neues Album The Darkest Place I’ve Ever Been veröffentlicht, das jetzt überall über Arising Empire erhältlich ist. Die Platte bietet eine erdrückende Mischung aus rohen Emotionen und unermüdlicher Energie und markiert das dunkelste und persönlichste Kapitel der Band bis heute.

Das Album enthält bereits veröffentlichte Singles wie Blood Red, Sulfur, Sombre 16 und A Line In The Dust und behandelt Themen wie Verlust, innere Turbulenzen und existenzielle Kämpfe – alles verpackt in Landmvrks‚ charakteristischer Mischung aus Metalcore, Hardcore und Post-Metal-Einflüssen.

Der Fokus-Track Requiem schlägt ebenso hart zu wie der Rest – ein unbarmherziger Ausbruch von Aggression und Dringlichkeit, der die Intensität des Albums auf einem Höhepunkt hält. Es ist ein klanglicher Schlag in den Magen, der Landmvrks‚ Ruf festigt, Schwere mit Präzision und Zielstrebigkeit zu liefern.

The Darkest Place I’ve Ever Been – Trackliste:

1 The Darkest Place I’ve Ever Been

2. Creature

3. A Line In The Dust

4. Blood Red

5. Sulfur

6. Sombre 16

7. The Great Unknown

8. La valse Du Temps

9. Deep Inferno

10. Requiem

11. Funeral

Frisch von einer äußerst erfolgreichen Tour in den USA und einer ausverkauften Arena-Show in Paris zeigt die Band keine Anzeichen von Ermüdung. Als Nächstes steht Australien im Mai auf dem Programm, während Landmvrks weiterhin ihre globale Reichweite ausbauen und Bühnen auf der ganzen Welt dominieren.

Erlebt Landmvrks live:

May 9 – Brisbane, AU – The Triffid

May 10 – Sydney, AU – Metro Theatre

May 11 – Melbourne, AU – 170 Russell

May 13 – Adelaide, AU – The Gov

May 15 – Perth, AU – Magnet House

May 31 – Lyon, FR – Slam Dunk Festival France

June 2 – Milan, IT – Slam Dunk Festival Italy

June 4–7 – Kraków, PL – Mystic Festival

June 9 – Dresden, DE – Open-Air Gelände 1

June 11 – Dornbirn, AT – Conrad Sohm

June 11 – Nickelsdorf, AT – Nova Rock Festival

June 12 – Interlaken, CH – Greenfield Festival

June 17 – Saarbrücken, DE – Garage

June 19–22 – Dessel, BE – Graspop Metal Meeting

June 25–28 – Oslo, NO – Tons of Rock Festival

June 26 – Ysselsteyn, NL – Jera On Air

August 4 – Berlin, DE – Huxleys Neue Welt

August 8 – Helsinki, FI – Hellsinki Metal Festival

Sept 18–21 – Louisville, KY, US – Louder Than Life Festival

Oct 2–5 – Sacramento, CA, US – Aftershock Festival

