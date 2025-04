Temple Fang: feiern die Albumveröffentlichung von „Lifted From The Wind“

Nach einem frenetisch gefeierten Auftritt bei der diesjährigen Ausgabe des Roadburn Festivals und dem Start ihrer aktuellen Europatour, feiert das Amsterdamer Prog-Psych-Kollektiv Temple Fang die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums Lifted From The Wind, das jetzt auf Stickman Records erhältlich ist! Lifted From The Wind ist als CD, Vinyl und Digital verfügbar.

Seht euch das Video zu The Radiant hier an:

Temple Fang präsentieren sich als kraftvolle und elegante Rockband, die mit über 20-minütigen psychodelischen Ausflügen und progressiven Balladen aufwartet. Sie halten ihr Versprechen, die Möglichkeiten dessen, was es bedeutet, eine Rockband im Jahr 2025 zu sein, wirklich auszuleben. Mit dem spektakulären Wildfang Daan Wopereis als Vollzeitmitglied am Schlagzeug kann Temple Fang nun ihr Engagement unter Beweis stellen, richtig abzurocken, die Zuhörer zu begeistern und ihnen das Herz herauszureißen. Rock n’ Roll als Mittel zur Erlangung spiritueller Freiheit. Mit verzerrten Riffs, dreifachen Gesangsharmonien, dub-artigem Bass und groovigen, aber kraftvollen Drums liefert Temple Fang alles mit einer Prise Liebe. Langanhaltender Rock für Fans von Motorpsycho, The Grateful Dead, Hawkwind und Hendrix!

Zum Support ihres Albums Lifted From The Wind sind Temple Fang derzeit auf einer umfangreichen Europatour. Alle bisher bestätigten Tourtermine für 2025 findet ihr hier:

Weitere Termine werden die bald bekannt gegeben!

Temple Fang sind:

Dennis Duijnhouwer: Gesang, Bass

Jevin de Groot: Gesang, Gitarre

Ivy van der Veer: Gesang, Gitarre

Dan Wopereis: Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/templefangband

Instagram: https://www.instagram.com/templefangc