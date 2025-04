Catch Your Breath am 25.04.2025 im Backstage München

Event: The Savages Tour 2025

Künstler: Of Virtue, Until I Wake, Catch Your Breath

Ort: München, Backstage

Datum: 25.04.2025

Kosten: ca. 35 €

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 450

Link: https://backstage.eu/

Das Backstage in München kann heute gleich mit drei Veranstaltungen aufwarten.

Wir entscheiden uns für die musikalisch Anspruchsvollste im Werk: Dort haben Catch Your Breath im Rahmen ihrer The Savages Tour 2025 eingeladen.

Die Hardcore/Alternative Band aus Texas, die erst seit 2017 ihre Musik unters Volk bringt, hat im Oktober 2023 ihr erstes Album Shame On Me herausgebracht – und jetzt gleich eine Europa-Tour, Respekt! Vor allem das überwiegend junge, weibliche Publikum scheint extra wegen der US-Boys da zu sein – und wird auf jeden Fall nicht enttäuscht, obwohl Sänger Josh Mowery etwas kränkelt und vielleicht deswegen in Trenchcoat und Beanie über die Bühne fegt.

Aber was er gesanglich nicht ableistet, übernehmen seine Fans gerne für ihn und für eine Stunde Spielzeit ab 21:30 Uhr gibt die Band einfach alles, was sie draufhat, inklusive ihrer größten Knaller Shame On Me und Dial Tone. Fehlen dürfen, natürlich, auch nicht Ghost Inside The Shell, Deadly, Mirror, Criminal oder Perfect World. Der Moshpit läuft von Anfang an rund und auch die Crowdsurfer sind in der engen Halle beim ersten Song gleich am Start und bevölkern zahlreich die Bühne neben der Band. Mit 450 Gästen ist das Werk ausverkauft und die Fans haben sichtlich Spaß an der Musik und den Bands.

Denn neben Catch Your Breath sind auch zwei weitere Schätze mit an Bord: Until I Wake und Of Virtue. Auch alles US-Boys und alle im Metalcore-Bereich angesiedelt, es kann also nichts schiefgehen.

Until I Wake aus dem schönen Buffalo, Nähe New York, verbinden gekonnt Nu-Metal-Elemente mit harten Metalcore-Vibes und können damit bei der Menge punkten. Während der Anfangssong noch keine Begeisterung beim Publikum und bei uns auslöst, ist das restliche Set von einer halben Stunde (20:26 Uhr bis 21 Uhr) sehr ansprechend und Bassist Ryan Ridley surft neben den anderen Crowdsurfern wild umher. Denn die merken zum Ende auch, was ihnen sonst entgeht, wenn sie die Chance nicht nutzen. Gerade pusht die Band ihr aktuelles Album Renovate (2024) und Songs wie Cold, Renovate, Sinking Under oder Fool’s Paradise dürfen bei ihrem Gig nicht fehlen. Gut abgeliefert haben die Jungs, die am Merchstand nach dem Gig gerne für ein Foto oder ein paar nette Worte bereitstehen.

Der andere Opener des Tages, Of Virtue, ist für uns kein Unbekannter mehr. Bereits zwei Mal durften wir die Metalcore-Jungs aus Michigan live bewundern, die mit ihrer frischen und ehrlichen Art begeistern, gerne auch mal den Weg zu den Fans im Publikum suchen und „für jeden Tag dankbar sind, den sie erleben dürfen“, so Gitarrist und Mitsänger Damon Tate. Das 2023er-Album Omen konnte auch wie seine Vorgänger begeistern und die halbe Stunde gleich um 19:30 Uhr, in der die Band Songs wie Omen, Sober, Goliath, Sinner, Cannibals oder ihre neue Single-Auskopplung präsentiert, endet viel zu schnell. Rundum drei tolle Bands, von denen wir zwei – Until I Wake und Catch Your Breath – gar nicht so auf dem Schirm hatten, die uns aber genauso wie Of Virtue vollauf begeisterten und wunderbar erfrischend und modern zugleich waren.