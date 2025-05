Memories Of A Lost Soul: präsentieren ersten Song „Prone To Revolting“ vom kommenden Album

Memories Of A Lost Soul enthüllen die erste Single vom kommenden Album Songs From The Restless Oblivion, das Mitte Juni veröffentlichen wird. Der Song trägt den Namen Prone To Revolting und der Schlagzeuger der Band, Noxifer (alias Gianfranco Logiudice), hat ein beeindruckendes Musikvideo dazu realisiert. Seht es euch hier an:

Als Pioniere der italienischen Death/Black-Szene und mit einer neuen, sehr kraftvollen Besetzung (Dysphoria an den Keys und Taz am Bass, die sich Buzz und Noxifer angeschlossen haben), gelingt es Memories Of A Lost Soul, einen ganz eigenen Sound zu kreieren. Sie vereinen verschiedene emotionale Zustände innerhalb des gesamten Spektrums des Extreme Metal und zollen der Wut des Death Metal, der bösartigen Essenz des Black Metal und den morbiden Atmosphären des Gothic Metal Tribut. All dies wird durch eine extrem kraftvolle und klare Produktion unterstützt, die aus den Lost Soul Studios stammt, die von Buzz selbst geleitet werden.

Für die alten Fans der Band wird dieser neue Song keine Überraschung sein. Für diejenigen, die die Band nicht kennen, aber Rotting Christ, Dark Tranquility und Cradle Of Filth zu ihren Favoriten zählen, wird Prone To Revolting sowie das gesamte Album, das am 13. Juni erscheint, ein absolutes Muss sein!

