The Crystal Teardrop: neues Album „…Is Forming“ jetzt erschienen

Der Hype um The Crystal Teardrop, der in den letzten zwei Jahren stetig gewachsen ist, erreicht mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums …Is Forming über Popclaw (Rise Above Records) nun einen vorläufigen Höhepunkt. Das Album umfasst ein Dutzend unvergesslicher Kompositionen der Bandmitglieder Alexandra Rose und Leon Jones und übertrifft die Erwartungen, die durch ihre Single-Veröffentlichungen im Jahr 2024 sowie ihre mitreißenden Live-Auftritte auf Bühnen in Großbritannien und Europa geweckt wurden.

Seht eu das offizielle Musikvideo zur Single Colours Changing hier an:

…Is Forming von The Crystal Teardrop ist ab sofort überall erhältlich!

Die Band Alexandra Rose wurde Anfang 2023 in Stoke-on-Trent gegründet, inspiriert von einer gemeinsamen Leidenschaft für den Sound und kreative Experimentierfreude der späten 1960er Jahre. Neben Alexandra, die die Leadsängerin und Gitarristin ist, besteht die Band aus Leon Jones (Gitarre, Sitar), Stuart Gray (Keyboards, Mellotron), Ed Quigley (Bass, Gesang) und Huw Woodward (Schlagzeug, Percussion). Die Band vereint intuitiv Elemente aus Garage Rock, Folk-Rock, Power Pop und Psychedelia und hat einen ansprechenden Mix kreiert, durchzogen mit ihrer eigenen persönlichen Note.

Um ihren Sound am besten einzufangen, nahmen sie in einem rein analogen Studio auf, dem Tilehouse Studio in Nord-London, und arbeiteten eng mit dem Produzenten Liam Watson (bekannt durch Toe Rag) zusammen. „Liams Erfahrung und technisches Know-how sorgten dafür, dass die Aufnahmen die wesentlichen Elemente der Originalmaterialien der Band mit dem authentischen Gefühl klassischer Produktionen der späten 1960er Jahre verbinden“, erklärt Alexandra. Die analoge Aufnahmeumgebung ermöglichte es der Band, eine Vielzahl klassischer Techniken zu nutzen, einschließlich Phasing und umgekehrtem Band sowie einem originalen Leslie-Lautsprecher für Vocals-Effekte.

… Is Forming – Trackliste:

1. Colours Changing

2. Through With You

3. Borrowed Time

4. The Rain Parade

5. Two Hearts

6. For One More Day

7. Into The Unknown

8. Last Chance

9. Turn You Down

10. Stealing Suggestions

11. Nine Times Nine

12. …Is Forming

… Is Forming ist erhältlich als Vinyl, CD und digital.

The Crystal Teardrop Live

Mai 2025

Wed 7 – Coventry supporting @jeffrey___alexander at @thetinmusicandarts

Fri 9 – Nottingham supporting @sanchopanzzaband at The Angel

Sat 10 – Birmingham homecoming headline at @thenightowlbham for their Live It Up special

Wed 14 – Oxford @jerichotavern

Sat 24 – Scotland debut at Dobbie Hall, Larbert @shuffle_down

Wed 28 – Liège debut at @la_zone – Belgium

Thu 29 – Paris at @le_klub with @wyldgooms – France

Fri 30 – St Gilles Croix de vie @rocksea_live – France

Sat 31 – Cosmic Trip Festival, Bourges @cosmic_trip_festival – France

The Crystal Teardrop sind:

Alexandra Rose – Leadgesang, Gitarre

Leon Jones – Gitarre, Sitar

Stuart Gray – Keyboards, Mellotron

Ed Quigley – Bass, Gesang

Huw Woodward – Schlagzeug, Percussion

