Tim Bowens: neues Video zu „Films Of Our Youth“ von Julianne Regan (All About Eve) veröffentlicht

Im Vorfeld der Veröffentlichung seines neuen Albums Powder Dry (13. September) hat der Sänger, Songwriter und Produzent Tim Bowness ein atemberaubendes neues Video zu seinem Song Films Of Our Youth veröffentlicht. Das Video, das von der gefeierten Singer-Songwriterin Julianne Regan (All About Eve) erstellt wurde, ist ab sofort auf YouTube zu sehen.

Seht euch das Video zu Films Of Our Youth hier an:

Tim beschreibt den neuen Song als „eine Kombination aus Soundeffekten, bearbeiteten Mellotron-Streichern und gesampelter Stimme“ und sagt: „Films Of Our Youth is the most reflective piece on Powder Dry. It’s a kind of musical breathing space.“ Über die Zusammenarbeit mit Julianne Regan sagte er: „The poignant visuals very effectively capture the melancholy cinematic quality in the music.“

Powder Dry – Tracklist:

1. Rock Hudson

2. Lost / Not Lost

3. When Summer Comes

4. Idiots At Large

5. A Stand-Up For The Dying

6. Old Crawler

7. Heartbreak Notes

8. Ghost Of A Kiss

9. Summer Turned

10. You Can Always Disappear

11. Powder Dry

12. Films Of Our Youth

13. This Way Now

14. I Was There

15. The Film Of Your Youth

16. Built To Last

Album: 13.09. Tim Bowness – Powder Dry (Kscope/Edel)

– Limitierte Auflage der rosa Vinyl-LP – exklusiv erhältlich im offiziellen Tim Bowness/Kscope-Store

– Limitierte Auflage gelbe Vinyl-LP – erhältlich bei Indie-Händlern (mit signiertem Kunstdruck nur bei Rough Trade UK erhältlich)

– Limitierte Auflage – 2-Disc CD & DVD – enthält DVD mit 24-bit 48khz PCM Stereo und 5.1 Dolby Digital Mixes von Steven Wilson

– CD/LP/Digital

– Exklusive signierte Postkarte bei allen Vorbestellungen im Tim Bowness & Kscope Store

Am 23. August erschien die neue Single des britischen Sängers, Songwriters, Produzenten und Prog-Pioniers Tim Bowness erschien. Der Track mit dem Titel Lost/Not Lost ist einer der herausragenden Tracks aus Tims neuem Album Powder Dry. Über die Single sagte er: „Both musically and lyrically, Lost / Not Lost is the most direct song on Powder Dry. It’s a straight-ahead Electro-Pop piece with an optimistic lyric embracing escape and a spirit of abandon. It provides a sharp contrast to some of the bleak sentiments and troubled tales found elsewhere on the album. Like the rest of the music, it came together in a very natural and instinctive way. Clearly, I was in a rare good mood that day!“

Die neue Single wurde von Bowness‘ Partner Steven Wilson abgemischt und wird von einem pulsierenden und lebendigen neuen Video begleitet, das von Blacktide Productions produziert wurde.

Das achte Studioalbum Powder Dry von Tim Bowness mit 16 Stücken, die sich über eine Dauer von 40 Minuten erstrecken, stellt einen Neuanfang bei einem neuen Label dar.

Das Album ist eine Sammlung scharfer Kontraste, ein lebendiger, zugänglicher und wild experimenteller Angriff auf verschiedene Genres, der Industrial Rock, Elektro-Pop, Singer-Songwriter-Direktheit, gespenstische Karnevals-Soundlandschaften und mehr umfasst.

Powder Dry wurde komplett von Bowness produziert, gespielt und geschrieben (ein Novum) und von Bowness‘ No-Man-Partner (und The Album Years-Podcast) Steven Wilson abgemischt (in Stereo und Surround Sound), der während des Mixing-Prozesses auch als Bowness‘ Resonanzboden fungierte.

