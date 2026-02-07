Green Carnation: kündigen neues Album „A Dark Poem, Part II: Sanguis“ für April an

Green Carnation haben sich noch nie vor einer Herausforderung gescheut. Erst letztes Jahr stachen die norwegischen Pioniere des Progressive Metal endlich zu einer epischen, dreiteiligen Reise in See, die ihnen über dreißig Jahre lang verwehrt geblieben war. The Shores Of Melancholia landete auf den Jahresbestenlisten von großen Musikmagazinen. Nachdem sie mit dem ersten Teil des Albums neue Höhen erreicht haben, taucht die Band nun mit Teil II von A Dark Poem in tiefere, düsterere und persönlichere Abgründe ein.

Green Carnation kündigen jetzt ihr neues Album A Dark Poem, Part II: Sanguis an und präsentieren in Zusammenarbeit mit Metal Injection das bewegende neue Musikvideo zum ersten Teil ihres wuchtigen und blutigen Titeltracks. Seht euch das Video zu Sanguis (Blood Ties) hier an:

Sanguis kämpft mit klarer Überzeugung und einem makellosen Refrain inmitten familiärer Trümmer ums Überleben. Ob diese Traumata weiterhin verdrängt bleiben, wird sich erst mit dem Albumrelease zeigen, wenn die Fans die neunminütige Version dieses Songs in ihrer ganzen düsteren und hoffnungslosen Atmosphäre erleben können.

“We wanted A Dark Poem to start off with guns blazing”, sagt Green-Carnation-Sänger Kjetil Nordhus mit Blick auf Teil I. “But for Part II, we have some very personal stories that we want people to hear. Sanguis invites listeners into our darkest inner rooms with some of the most raw and vulnerable songs that we’ve ever written”.

“A Dark Poem, Part II: Sanguis hold some of the most personal lyrics that I’ve ever written”, sagt Stein Roger Sordal, Bassist und Haupttexter der Band. “The lyrics are so personal that I had to go many rounds with myself over whether or not to tone them down. In the end, I chose to keep them as honest as possible”.

A Dark Poem, Part II: Sanguis – Tracklist:

Sanguis Loneliness Untold, Loneliness Unfold Sweet To The Point Of Bitter I Am Time Fire In Ice Lunar Tale

Gastmusikerin: Ingrid Ose — Flöte auf Lunar Tale

FFO: Opeth, Paradise Lost, Katatonia, Pain Of Salvation

A Dark Poem, Part II: Sanguis erscheint am 3. April über Season Of Mist.

Verfügbare Formate:

CD Digipack

12″ Vinyl Gatefold (Black)

12″ Vinyl Gatefold (Yellow and Red Marbled)

​12″ Vinyl Gatefold (Orange and ​Coke Bottle Green)

12″ Vinyl Gatefold (Gold Splatters)

12″ Vinyl Gatefold (Silver, White and Black Marbled)

12″ Vinyl Gatefold (Transparent Green and Purple Marbled)

Wenn Green Carnation auf The Shores of Melancholia von einem vertrauten Ort der Melancholie aus in See stachen, so findet sich die Prog-Metal-Veteranenband auf Sanguis weit draußen auf hoher See wieder, im Kampf gegen den Sturm, der in ihrem Kopf tobt. Obwohl die Band Anfang der 90er-Jahre von ihrem heutigen Gitarristen und ehemaligen Emperor-Bassisten Tchort gegründet wurde, liegt das emotionale Herz der Band seit A Blessing In Disguise in den Händen von Bassist Stein Roger Sordal. Wie schon bei den meisten Texten von Teil I schrieb Sordal auch alle Texte von Teil II. Doch während der Opener des vorherigen Albums, As Silence Took You, das Trauma nur oberflächlich berührte, taucht Sanguis in die emotionalen Abgründe ein, die darunter lauern.

Mit seinem unvergesslichen Refrain schwört Sanguis, die Spuren der Vergangenheit auszulöschen. Anschwellende Orgelklänge und ein hoffnungsvoller Schimmer der Tasten von Endre Kirkesola, dem langjährigen Produzenten und neuesten Mitglied von Green Carnation, heilen diese alten, blutenden Wunden. Doch selbst der pulsierende Schlagzeuger Jonathan Pérez kann die Geister nicht ewig vertreiben. Bjørn Harstads triumphales Gitarrensolo schwillt an und verklingt dann zu einem langen, einsamen Riff, das wie ein Schatten über uns liegt. Während der letzte Teil des Liedes nicht schnell genug kommen kann, ist es durch Nordhus’ feierlichen Schwur klar, dass dunkle Wolken am Horizont lauern.

Teil II führt weitere Höhen und Tiefen in die übergreifende Erzählung der Trilogie ein. Doch wenn A Dark Poem auch etwas Positives birgt, dann ist es die kreative Partnerschaft, die Green Carnation über drei Jahrzehnte hinweg am Leben erhalten hat.

Green Carnation sind:

Kjetil Nordhus – Gesang

Stein Roger Sordal – Bass

Tchort – Gitarren

Bjørn Harstad – Gitarren

Trond Breen – Gitarren

Endre Kirkesola – Keyboards

Green Carnation online:

https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway

https://www.instagram.com/green2carnation/