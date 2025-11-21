Ethos: stürzt in die Schatten mit ihrer neuen Single „Make You Mine“

Mit Make You Mine präsentiert Ethos eine düstere Gothic-Rock-Ballade, die Obsession und dunkle Romantik in eine packende Klangwelt verwandelt. Der Song erzählt eine unheilvolle Liebesgeschichte, in der Hingabe langsam in Wahnsinn kippt – ein musikalisches Echo der tragischen Faszination von Nosferatu und Bride Of Frankenstein.

Hypnotische Melodien und wuchtige Riffs ziehen die Hörer immer tiefer in eine Welt, in der Leidenschaft zur Besessenheit wird. Die Atmosphäre verdichtet sich mit jedem Takt, bis der Abgrund greifbar nahe ist.

Mit cineastischer Produktion, kraftvollem Gesang und präzisem Songwriting ist Make You Mine zugleich Geständnis und Fluch – ein Zeugnis der schönen, zerstörerischen Macht des Verlangens.

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

