Le Coc: veröffentlicht emotionale Rockballade „Slowly Turning Off“

Der chilenische Gitarrist und Komponist Le Coc hat mit Slowly Turning Off einen seiner persönlichsten Songs vorgestellt. Die gefühlvolle Rockballade, die bereits 2024 auf Handmade Heart erschien und nun auch auf dem neuen Best-of-Projekt Re-Coqued (2025) vertreten ist, erzählt von Erinnerung, Familie und dem unausweichlichen Vergehen der Zeit.

Im Zentrum des Stücks steht der Moment, in dem ein Sohn erstmals bewusst wahrnimmt, dass seine Mutter älter wird – ein nachdenklicher, universeller Augenblick, den Le Coc mit emotionalen Bildern und filmischer Intensität einfängt. „Es ist ein persönlicher Song, aber er spricht jeden an, der seine Eltern hat älter werden sehen. Es geht um Präsenz, Reflexion und Dankbarkeit“, erklärt der Musiker.

Sänger Tasos Lazaris verleiht dem Titel mit seiner eindringlichen Performance zusätzliche Tiefe, während Glenn Welman mit dynamischem, präzisem Schlagzeugspiel die emotionale Basis des Tracks legt. Für Re-Coqued wurde Slowly Turning Off zudem mit neuen Klangnuancen versehen.