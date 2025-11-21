🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Startseite
News
Avatar-FotoRené W.·
News
··1 Minute Lesedauer

Time For Metal Adventskalender 2025: startet in 10 Tagen mit vollgepackten Kalendertüren

47 Partner wurden bereits bestätigt

In nur 10 Tagen ist es so weit – der Time For Metal Adventskalender 2025 startet! Mit vollgepackten Kalendertüren erwartet euch wieder eine geniale Mischung aus exklusiven Überraschungen, die die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßen. Bereits 47 Partner haben ihre Teilnahme bestätigt, und wir haben noch viele weitere Highlights für euch parat!

Schon in den letzten Tagen haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach. Freut euch auf einen Kalender, der rockt – voller spannender Überraschungen, die jeden Tag zum Erlebnis machen!

Die neuen fünf Partner lauten:

Party.San Open Air, cudgel Vertrieb, J5-More Than Just A Drink, Apallic und Schlachthof Wiesbaden e.V.

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-GinEMPEFAG GmbH & Co. KGApostasy RecordsSTP Hamburg Konzerte GmbHBeerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsultingCMM GmbHKettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbHPerception LabelHead Of PrCMM- Online, J5-More Than Just A Drink, Another DimensionBurning Q FestivalDas Bett – FrankfurtHeadbangers Open AirTolminatorMergener HofMetalacker Tennenbronn, Party.San Open Air, cudgel Vertrieb, Starkult PromotionNavigator ProductionsOut Of Line MusicSkaldenfestBaphofestVerlag Andreas ReifferSPV/SteamhammerAll NoirNoisolution, Schlachthof Wiesbaden e.V., loudHer PRPlattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, KneipenterroristenStarkult PromotionNailed To ObscurityNRT-RecordsZombie RiotMoment Of CollapeNoble DemonSure Shot Worx, Apallic und Anghsst waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!