Nihili Locus: enthüllen ihre zweite Single aus dem kommenden Album „Semper“

Die neue Single von Nihili Locus aus dem kommenden Album Semper trägt den Titel Il Tuo Sangue Per I Miei Maiali (übersetzt: „Your Blood For My Pigs“) und wird mit einem Lyric-Video auf dem YouTube-Kanal des Labels präsentiert. Das Video ist hier verfügbar unter:

Die dunkle Musik von Nihili Locus, die durch einen melancholischen Pathos und einen obskuren, klanglichen Extremismus geprägt ist, findet hier ihre höchste und endgültige Ausdrucksform in einem gewalttätigen Mix aus drückenden Doom-Melodien und kalten, blackmetallischen Strukturen. Die Doomish-Black-Metal-Kultband Nihili Locus eröffnet somit ein neues Kapitel aus Semper, einem Album, das immer mehr als eines der „next big things“ in der italienischen Metalszene erwartet wird. Die Band hat es geschafft, die irreparablen Verwüstungen der Zeit in pure Kunst zu verwandeln und ihre Musik damit schlichtweg unsterblich zu machen.

Nihili Locus kehren zurück! Ein Name, ein Kult, die Geschichte der italienischen extremen Musik. Semper wird am 26. September veröffentlicht. Vorbestellungen sind als LP, CD, Tape und Box möglich.

Die Trackliste zu Semper findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

