Torfrock: spielen am 12.06.2026 auf der Freilichtbühne Wiesmoor

Die legendären Torfmoorholmer Gebrauchsrocker sind auch 2026 wieder auf Tour – und das mit voller Energie! Am Freitag, den 12.06.2026, wird die Band ab 19:00 Uhr die Freilichtbühne in Wiesmoor zum Beben bringen.

Wer hätte vor über 54 Jahren gedacht, dass Torfrock einmal ihr 49-jähriges Bandjubiläum feiern würde? Damals vermutlich niemand – doch die verrückte Geschichte hat sich bewahrheitet. Neben dem Jubiläum dürfen Fans sich in 2026 auch auf die 35. Bagaluten-Wiehnacht freuen. Und ein weiteres Highlight steht schon fest: 2027 wird das 50. Bühnenjubiläum gefeiert.

Torfrock bleibt seinen Fans auch nach fast fünf Jahrzehnten treu. Mit Beständigkeit, Authentizität und Spielfreude sorgt die Band sowohl auf Festivals als auch auf Einzelkonzerten für mitreißende Live-Momente. Ihre 49-jährige Live-Erfahrung, gepaart mit frischen, rockigen Arrangements ihrer Klassiker und dem unverwechselbaren Torfmoorholmer Humor, machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Torfrock

Ort: Freilichtbühne Weismoor

Datum: 12.06.2026

Einlass: 17:30

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.ticket.io/06un3tg7/